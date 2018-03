PSDB pode pagar caro por esquecer interior do Piauí

Em 2010, o PSDB no Piauí já pagou um preço alto por nunca ter aumentado sua presença no interior do Piauí. Naquela eleição, mesmo com ampla vantagem na capital, o tucano Silvio Mendes perdeu a eleição para o governo do Estado e fez com o partido ficasse de fora da Prefeitura de Teresina por quase três anos. Agora, parece que o preço por não ter colégios no interior vai levar novamente o partido a um quase desaparecimento na Assembleia Legislativa do Piauí. Agora, até o presidente da sigla, Firmino Paulo, pode deixar o PSDB porque não vê condições favoráveis para sua eleição no partido. Caso a saída se confirme, o único candidato competitivo do partido à Assembleia será Marden Menezes, que diga-se de passagem, tem o pai como prefeito de Piripiri, mas no MDB. Sem candidato a deputado federal e ao Senado, o partido pode ser reduzido no Piauí a um deputado estadual e um prefeito de Teresina, que tem dado todos os sinais de que não está à vontade na sigla e pode sair em breve.

Com o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo em Teresina, a Secretaria de Estado da Segurança adquiriu 31 novas motocicletas para o uso da equipe de Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas (Rocam). A entrega das motos foi realizada nesta segunda-feira (26), pelo secretário de Segurança, Fábio Abreu, e pelo Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Carlos Augusto.

Campanha

Sem carisma pessoal e desempenho eleitoral para enfrentar uma campanha majoritária, o deputado Themistocles Filho empreende esforços para conseguir apoio dos partidos e conquistar a vaga de vice na chapa de Wellington Dias. O deputado sempre foi bom em política de bastidores e agora foca no bom diálogo que faz com os deputados para conseguir a vaga. Fábio Xavier e Evaldo Gomes já declararam apoio a Themistocles. É muita simpatia num palanque só.

Alô Ministério Público

O Ministério Público Eleitoral deve ficar de olho nos gestores que estão deixando cargos no Executivo para efeitos de desincompatibilização para serem candidatos em outubro. Alguns, ao deixarem as pastas, estão promovendo campanha eleitoral antecipada. E chamam de prestação de contas da gestão.

Investimentos

A CHESF colocou em operação duas novas linhas de transmissão de energia na região Sul do Estado do Piauí, conectando as cidades de Gilbués a Bom Jesus e Bom Jesus a Eliseu Martins. A informação é do senador Elmano Férrer (MDB-PI), que fez gestão junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para cobrar a ligação destes empreendimentos.

Imprensa livre

O promotor Francisco Raulino Neto perdeu mais um processo que movia contra jornalistas. Ontem (26), a juíza Glaucia Mendes de Macedo, do Juizado Especial Cível de Teresina Zona Leste, deu causa ganha à jornalista e coordenadora do Portal O DIA, Nayara Felizardo. Tentativas de intimidação ao trabalho jornalístico no Piauí ocorrem, inclusive por quem tem como missão promover a Justiça.

Articulação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve os últimos recursos negados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora, de fato, ele está proibido de concorrer nas eleições de outubro, ao menos que consiga uma liminar ou outra decisão favorável. As más línguas não perdem tempo e dizem que se ele falar com o deputado federal piauiense Paes Landim, com certeza consegue ser candidato.

Alerta

A Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), realizou ontem (26), ações de monitoramento e atendimento em Teresina, por conta das chuvas na capital. Foram feitos atendimentos, pela manhã, no Parque Brasil e na Vila Irmã Dulce. Os trabalhos iniciaram às 8h, após o recebimento dos primeiros chamados.