Privatização iminente

Interessados no leilão de privatização de cinco distribuidoras de energia da Eletrobras, incluindo a do Piauí, terão que entregar suas propostas pelas empresas em 19 de julho, segundo edital publicado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O leilão está agendado para 26 de julho. A venda das distribuidoras, que estão deficitárias, é vista como uma importante medida para viabilizar a desestatização da Eletrobras como um todo, o que o presidente Michel Temer (MDB) tem prometido realizar ainda este ano, ou seja, antes que seu sucessor chegue ao Palácio do Planalto. O governo e a elétrica vinham tentando avançar com o processo das distribuidoras desde o ano passado, mas a publicação do edital foi adiada em diversas ocasiões, inclusive devido à necessidade de avaliação pelo TCU (Tribunal de Contas da União). Agora que, aparentemente, está tudo conforme a lei, espera-se que a privatização das distribuidoras resulte, de fato, em benefícios para a população, com um serviço de melhor qualidade e, preferencialmente, mais barato.







"O atual governador é um político populista. Como foi populista o Alberto Silva, como é populista o Mão Santa, e nós precisamos de candidatos populistas para brigar por esses votos. O Pessoa [deputado estadual] é um nome desses. Eu não tenho dúvida que ele entra aí nessa área de candidatos populistas, pra dividir os votos com o governador", afirmou o ex-governador Wilson Martins (PSB) nesta sexta-feira.

Medo do Pessoa?

Embora seja pré-candidato na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luciano Nunes (PSDB), Wilson não tem receio de enumerar outros nomes que, segundo ele, são fortes para a disputa pelo Palácio de Karnak nas eleições deste ano. E opina que o deputado Dr. Pessoa tem potencial para despontar com um bom percentual na primeira pesquisa em que seu nome for apresentado como opção ao Governo - caso ele tope a ideia. "Eu acho que o Pessoa aparecerá com dois dígitos na primeira pesquisa. Ele foi candidato a prefeito de Teresina e quase ganha a eleição. Teve uma votação expressiva e por pouco ele não provocou um segundo turno", afirma Wilson. O ex-governador, contudo, garante que seu desejo de ver o deputado Pessoa disputando o Governo não é medo de enfrentá-lo na disputa pelo Senado. "Eu nem tinha pensado nisso", afirma Martins.

Quanto mais, melhor

Wilson defendeu a pluralidade de nomes disputando o Governo do Estado pela oposição no pleito de outubro. Segundo o pessebista, isso aumentaria as chances de levar a disputa para uma segunda fase ou mesmo de derrotar o atual governador Wellington Dias (PT) ainda no primeiro turno (sim, ele acha que isso é possível).

Artilharia pesada

O ex-governador continua com a postura de não poupar críticas ao gestor petista: "O governador Wellington faz um péssimo governo, com todo o respeito. Eu já disse isso pra ele. Não conseguiu dar conta de continuar as obras que nós deixamos em andamento, com recursos em conta [...] Nós participamos de um governo com o Wellington que foi um grande governo. Este último governo, infelizmente, está sendo marcado por atrasos de salários, um desastre no repasse dos recursos da saúde pública para os hospitais de pequeno porte, transporte escolar e terceirizados com pagamentos atrasados, a Polícia Militar e a Polícia Civil sem os reajustes devidos, enfim, é uma série de equívocos que, infelizmente, estão acontecendo agora, e não aconteceram no segundo governo [de Wellington]", dispara Wilson.

Sem notificação

O presidente da Agespisa, Genival Brito de Carvalho, informou que foi instaurada uma comissão de sindicância para apurar a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas por alguns funcionários da companhia. Em sessão plenária realizada na última quinta-feira (14), o Tribunal de Contas do Estado julgou procedente uma denúncia contra a Empresa de Águas e Esgotos do Piauí, por conta dos supostos casos de acúmulo indevido de cargos públicos. Na ocasião, a Corte aplicou uma multa de 2 mil UFR-PI (cerca de R$ 6,5 mil) ao diretor-presidente da empresa.

O ex-deputado federal Elizeu Aguiar (PSL) voltou otimista de uma viagem que fez ao norte do estado. No litoral, Elizeu recebeu elogios do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, com quem esteve reunido. Segundo o ex-governador, Aguiar está tendo um ato de "coragem" ao aceitar o desafio de enfrentar políticos que possuem elevado poder econômico.