Prioridades da Petrobras

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou neste fim de semana que estuda a criação de uma política de amortecimento de preços dos combustíveis que possibilite um pouco de alívio ao bolso do consumidor final. Nesta segunda-feira (4) houve a primeira entre técnicos do MME e do Ministério da Fazenda que integram o grupo de trabalho criado para discutir o assunto. O acordo firmado com os caminhoneiros para o fim do movimento de paralisação define a redução de R$ 0,46 no preço do diesel nas bombas. No entanto, o valor cobrado pelo litro da gasolina já teve novos e pesados aumentos nos últimos dias. O pedido de demissão de Pedro Parente pode ser o marco de uma mudança na política de preços adotada pela empresa. Mas é pouco provável que os interesses dos acionistas sejam deixados de lado em prol dos consumidores e da população em geral. E isso, de fato, não deve ocorrer, tendo em vista que a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Contudo, é importante ressaltar que o Governo Federal é o maior acionista e o controlador da companhia. Sendo assim, é imprescindível que, ao definir os preços dos combustíveis, a empresa também leve em consideração os interesses dos consumidores e dos brasileiros de um modo geral, mesmo os que não possuem veículos, mas que acabam sendo afetados pelo encarecimento do transporte público, dos fretes e dos alimentos em geral.





A Prefeitura de Teresina firmou com a Caixa Econômica Federal um convênio de R$ 25 milhões, que serão destinados à execução de obras de mobilidade urbana, especificamente a construção de terminais do sistema de integração e a pavimentação asfáltica de vias. O prefeito Firmino Filho (PSDB) assinou o contrato na última sexta-feira, no prédio da Superintendência Regional do banco. Segundo a Prefeitura, R$ 14 milhões serão destinados para a pavimentação asfáltica, sobretudo das vias alimentadoras e troncais do sistema integrado do transporte público. Outros R$ 11 milhões serão aplicados na construção dos terminais que ainda não foram concluídos.





Pré-candidata do PSTU

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou o nome da professora Luciane Santos, da rede municipal de educação, como pré-candidata a governadora do Estado do Piauí. Luciane foi a candidata do PSTU na disputa à Prefeitura de Teresina, em 2016, e tem militado em defesa dos direitos da classe trabalhadora, das mulheres e na luta por moradia.

Produção agrícola

O deputado estadual Luciano Nunes repercutiu na Assembleia Legislativa do Piauí matéria produzida pelo Jornal O DIA destacando que 94% das frutas e verduras que chegam a Teresina vêm de outros estados. De acordo com o deputado, esse dado é alarmante e preocupante. “Isso mostra que nós temos que rever essa política de estímulo à agricultura e aos pequeno produtores. Temos terras férteis, abundância em água, milhares de piauienses querendo produzir, e o que está faltando? Certamente está faltando apoio do poder público, está faltando uma política pública para apoiar a produção agrícola. As frutas e verduras comercializadas e consumidas no Piauí vêm de outros estados, estamos gerando emprego e renda em outros estados, quando temos aqui milhares de piauienses desempregados querendo uma oportunidade”, afirmou Luciano Nunes.

Venda de imóveis

O Índice FipeZap – que monitora o comportamento do preço de venda de imóveis residenciais em 20 cidades brasileiras – encerrou o mês de maio praticamente estável (-0,01%), face à inflação esperada de 0,30% para o mês, segundo projeção do Boletim Focus do Banco Central para o IPCA (IBGE). Teresina não integra o levantamento.

Venda de imóveis II

O comportamento dos preços residenciais em maio de 2018 não foi homogêneo entre as cidades monitoradas pelo Índice FipeZap. Avaliadas individualmente, 11 das 20 cidades monitoraras registraram aumento de preço no período, sendo que as altas mais expressivas foram observadas em São Caetano do Sul (+0,41%), Fortaleza (+0,39%) e Vitória (+0,27%). Por outro lado, entre 9 cidades monitoradas que apresentaram queda nominal no preço de venda residencial em maio, o recuo foi mais expressivo no Rio de Janeiro (-0,46%), em Salvador (-0,44%) e Niterói (-0,24%).





O Sindicato dos Jornalistas do Piauí (Sindjor-PI) elogiou a iniciativa da Câmara Municipal em reconhecer os bons serviços prestados por jornalistas piauienses, com a entrega do Prêmio Mérito Jornalístico. No entanto, a entidade sindical considera uma incoerência que o presidente da Casa, vereador Jeová Alencar, tenha nomeado pessoas estranhas à profissão para cargos de assessor de comunicação e mesmo para a chefia do setor, que é ocupada por um advogado indicado pelo deputado Themístocles Filho (MDB). Jeová estaria verdadeiramente prestigiando a categoria se preenchesse os cargos do departamento de comunicação com jornalistas de verdade.