Prefeitura precisa ampliar fiscalização quanto a drenagem urbana nas construções

O episódio da última semana, em que a força da água rompeu o trecho da BR – 343 na zona urbana de Teresina, causando prejuízos financeiros aos cofres públicos, e transtornos a dezenas de famílias, acende um sinal de alerta. A prefeitura da cidade precisa aumentar a fiscalização nos projetos de obras, púbicas e privadas para identificar os riscos a drenagem urbana. Por muito pouco o episódio não se tornou tragédia ainda maior para inúmeras famílias. Além disso, o custo para recuperar os estragos chegará a casa dos milhões. Num país em que a legislação obriga que todas as construções – públicas e privadas – tenham responsabilidade técnica - de engenheiro ou arquiteto -, é preciso que a fiscalização do poder público seja mais efetiva para evitar transtornos maiores do que a cidade já passa quando chove.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Chico Lucas, protocolou Representação Disciplinar contra a juíza Eliana Márcia Nunes de Carvalho Couto, presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Piauí e titular do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Teresina - Centro 1 - UNIDADE I (Cabral). A OAB alega que a magistrada teve conduta desrespeitosa em face do advogado José Arimateia Dantas Lacerda.

Movimentação intensa

Nesta última semana de prazo para filiação e troca partidária, muitas questões ainda devem ser definidas. Entre os deputados estaduais, ainda é mistério o destino partidário de Firmino Paulo. Outros ainda sem mandatos fazem as contas para avaliarem em qual sigla devem se filiar.

Procon Itinerante

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) do Ministério Público do Piauí (MPPI) realiza, nos dias 04 e 05 de abril, atendimentos aos consumidores nas cidades de Piracuruca e Esperantina, das 8h às 14h. A ação faz do programa "MP em Ação, PROCON Itinerante".

Investimentos

A Prefeitura de Teresina está investindo em recapeamento asfáltico de 12 importantes vias da cidade. O início das obras foi autorizado pela Caixa Econômica Federal e conta com investimento de cerca de R$7,5 milhões, com recursos do Orçamento Geral da União e também com contrapartida da Prefeitura. Os trabalhos já foram concluídos na Avenida Henry Wall de Carvalho.

Sem viabilidade

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, assinou ficha de filiação ao MDB sem ter a certeza de que vai ser candidato a presidente da República. A verdade é que apesar de leve melhora nos índices econômicos, o cenário está longe de contribuir para viabilizar uma candidatura competitiva do novo emedebista.

Triste constatação

A eleição presidencial deste ano, inclusive, tem apenas duas pré-candidaturas que conseguem grande apelo popular nas ruas: a do ex-presidente Lula e a do deputado Jair Bolsonaro. O problema está exatamente no fato de que ambos tem apresentado posturas muito radicais, que em nada contribuem para uma pacificação e distensionamento das relações políticas do país.

O deputado federal Átila Lira (PSB-PI) presidiu ontem (03), sessão na Comissão de Educação da Câmara, que elegeu o deputado federal Danilo Cabral (PSB-PE) como presidente do colegiado. Átila Lira comenta que o deputado Danilo Cabral já trabalhou na condição de membro titular do grupo e sempre demonstrou preocupação com o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), além de ter exercido cargo de secretário de Educação de Pernambuco. Na ocasião também foram eleitas para 1º e 2º vice-presidentes, as deputadas Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO) e Alice Portugal (PCdoB-BA).