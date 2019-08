Prefeitura acertou



Apesar da enxurrada de críticas, pode-se afirmar com segurança que, desta vez, a Prefeitura de Teresina parece ter acertado com as intervenções realizadas no trânsito em bairros da região Centro-Sul da cidade, especificamente o Cristo Rei e a Piçarra. Depois de ter provocado o descontentamento de muitos moradores, com a mudança implantada na Avenida São Raimundo, que passou a ter mão única (Centro - zona Sul), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito realizou outra intervenção que, esta sim, está agradando praticamente toda a região. A instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Higino Cunha com a Rua Canadá proporcionará um percurso ainda mais rápido para os veículos que se deslocam do Cristo Rei em direção ao Centro. Isso porque a Avenida São Raimundo, que antes era a opção, apresenta vários trechos com buracos e irregularidades no asfalto. Sem falar no congestionamento gigantesco que, antes, se formava no trecho que vai do Mercado da Piçarra até a rotatória situada na intersecção das avenidas São Raimundo e Higino Cunha.

O ex-governador Wilson Martins (PSB) tem espalhado aos quatro ventos que seu partido está mais propenso a fechar aliança com o MDB na disputa pela Prefeitura de Teresina no pleito de 2020. Ele já afirmou, inclusive, que o ex-deputado Robert Rios, caso se filie ao PSB, será o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo também ex-deputado Dr. Pessoa. Mas tudo isso pode não passar de conversa pra boi dormir. Wilsão pode até falar, da boca pra fora, que está mais próximo do MDB do que de Firmino Filho, mas na prática o que acontece é o oposto. No último dia 26 de julho um dos seus filhos, Raphael Veloso Nunes Martins, foi nomeado pelo tucano para o cargo de chefe de Gerência Médica do HUT (Gerência de Imagens e Gráficos). Vale lembrar que o ex-deputado federal Rodrigo Martins, sobrinho de Wilson, comanda desde abril a coordenação de saúde bucal da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Rodrigo teria, inclusive, sido convidado por Firmino a se filiar ao PSDB.

Rasgou elogios

Wilson, porém, insiste em querer demonstrar que o PSB está quase decidido a seguir na oposição em 2020. "A possibilidade maior é de se fazer uma composição com o MDB. O Pessoa é um grande nome para ser candidato a prefeito de Teresina. Ele tem um apelo popular significativo. O presidente da Assembleia [Themístocles Filho] tem uma liderança muito grande dentro do seu partido, o MDB, e de outros partidos. Ele é um aglutinador, é um agregador", afirmou Wilson em entrevista à O DIA TV esta semana.



Dr. Lázaro fora dos planos



O presidente do diretório estadual do Cidadania, Celso Henrique, faz questão de deixar claro que o vereador Dr. Lázaro não faz parte dos planos do Cidadania para o pleito do próximo ano. Em mensagem encaminhada à coluna para falar sobre como anda a formação da chapa de pré-candidatos, Celso destaca em vários trechos que o grupo seguirá "sem a participação do vereador Dr. Lázaro".







Celso Henrique afirma que está intensificando as negociações para que o partido consiga construir uma chapa competitiva para as eleições municipais de 2020, em Teresina. O objetivo da sigla, segundo Celso, é eleger dois vereadores na capital. O dirigente partidário convidou Daniel Pereira, coordenador de asfaltamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para se filiar à legenda. Celso, contudo, não informou se o convite foi aceito.