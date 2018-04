Por que o julgamento de Lula é para além da eleição

Nesta semana o Supremo Tribunal Federal julga o pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao discutir o mérito, a questão vai abordar sobre a possibilidade de execução provisória de pena por condenado em segunda instancia, mesmo que ainda existam recursos contra a condenação pendentes de análise em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou o próprio STF. É aí que o julgamento traz inúmeras consequências, uma vez que caso a decisão seja pela liberdade, vai influenciar diretamente na situação dos presos por condenação em segunda instancia, mas com muitos recursos para serem julgados. Por este motivo, o julgamento vai além do processo político eleitoral deste ano. Apesar da prisão ou não de Lula ser um fator político de peso no país, as consequências do julgamento serão enormes no país.

O governador Wellington Dias (PT) utiliza de seu poder de conversa para empurrar com a barriga a decisão sobre quem vai ocupar as vagas na chapa majoritária governista nas eleições de outubro. Ontem (2), ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho, que está de olho na vaga de vice, não faltou assunto para discutir com o emedebista e certamente o chefe do Executivo estadual nada falou sobre as eleições.

Certeza

Se alguém tinha dúvida se o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), seria ou não candidato a governador neste ano, agora não tem mais. Há quatro dias do prazo limite para se desincompatibilizar do cargo, o prefeito da capital não tem movimentação política e clima partidário para concorrer ao cargo. Além disso, nem sinaliza transição do cargo para seu vice.

Titulares

A Assembleia Legislativa do Piauí agora está com todos os seus titulares eleitos em 2014. Os suplentes deixaram a casa. Isso vai obrigar o governo a reorganizar os nomes que compõem a base e cobrar dos aliados defesa diante das denúncias e críticas realizadas ao governo.

Novo líder

Em época de eleição, é bom não arriscar e por isso o governador Wellington Dias (PT) não quis delegar a um outro partido a liderança do governo. A responsabilidade de liderar os interesses do Executivo na Assembleia Legislativa será de Francisco Limma (PT), que volta a Alepi após sair da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Como será?

Resta saber como será o relacionamento do novo líder do governo, Francisco Limma, com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themistocles Filho. Os dois são rivais políticos em Esperantina e toda região, e vão precisar alcançar um bom entendimento político para desempenharem bem as funções.

Serviços

Em reposta a nota “Buraqueira”, publicada nesta coluna na edição de ontem (2), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) informa que tem sido bastante atuante em todo o território do Vale do Sambito. O órgão diz que já foram recuperados diversos trechos da região, com destaque para a PI-120 de Novo Oriente para Barra do Alcântara que está de asfalto renovado. As próximas Ordens de Serviço serão para a recuperação da PI-225 que liga a BR-316 à cidade de Santa Cruz dos Milagres e para a PI-469 que liga Valença a Lagoa do Sítio. “Ainda no mês de abril as obras serão iniciadas”, diz a nota do DER.

Notícia boa

Após ter observado um aumento contínuo no atendimento às vítimas de agressão física e acidentes de trânsito durante os feriados prolongados o setor de estatística do Hospital de Urgência de Teresina (HUT) registrou, nesse último final de semana, uma queda de 37% e 16%, respectivamente. No total, o Hospital realizou 577 atendimentos e 150 cirurgias. Dentre as vítimas de trauma foram atendidas 131 pessoas vítimas de acidente de trânsito e 24 de agressão física.