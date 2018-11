Por quanto tempo?

O Governo do Piauí anunciou nesta quinta-feira (22) uma série de medidas destinadas a compatibilizar a execução das despesas com a situação financeira do Piauí, como forma de assegurar o equilíbrio econômico e financeiro, bem como obter economia orçamentária para garantir a execução de despesas obrigatórias de caráter continuado, tais como a folha de pagamento. A Comissão de Gestão Financeira e Gestão por Resultados (CGFR) aprovou resolução suspendendo novas contratações no Executivo que impliquem em despesas relativas ao custeio e a investimentos, inclusive por aditamentos contratuais de aumento de valor, cujas dotações orçamentárias sejam custeadas com recursos do Tesouro Estadual, a chamada Fonte 100. Há, ainda, a determinação de que os órgãos públicos estaduais deixem de realizar, por 90 dias, despesas com a manutenção de veículos em geral, locação de veículos, e deixem, ainda, de conceder diárias. As exceções são os contratos relacionados à atividade fim de órgãos fiscalizatórios e de segurança pública. As ações são essenciais para salvaguardar a saúde fiscal do estado. Há, ainda, a previsão de reduzir em 25% os contratos administrativos relativos à locação de mão-de-obra terceirizada. É um primeiro passo, mas não adianta essas medidas serem tomadas apenas no início da nova gestão. O governador Wellington Dias (PT) e sua equipe econômica precisam manter essas ações a longo prazo, resistindo a pressões políticas - que certamente virão - para que a austeridade diminua com o tempo e o descontrole administrativo volte a ser regra.

"E a zona rural?" - foi a pergunta que o vereador Joaquim do Arroz (PRP) fez aos colegas parlamentares sobre o projeto de Parceria Público-Privada (PPP) no setor da iluminação em Teresina, com o objetivo de modernizar e ampliar o campo energético na cidade. O parlamentar ressaltou a importância de levar iluminação pública para a zona rural, especificamente para a região da Santa Teresa. "Eu vejo a explanação da prefeitura no projeto que vai deixar Teresina iluminada. Aí eu pergunto: e a zona rural? Moradores pagam pela taxa de iluminação pública sem ter um poste nas ruas", criticou o vereador, enfatizando que as comunidades rurais estão entre as áreas do município que mais têm se desenvolvido.

Eleição OAB-PI

Mais de 9 mil advogados são esperados para votar nas Eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, no próximo sábado (24), das 9 às 17 horas (horário local). A classe elegerá representantes para o triênio 2019/2021. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos nos quadros da OAB-PI, sob pena de multa correspondente a 20% do valor da anuidade, salvo ausência justificada por escrito até 26 de dezembro de 2018.

Urnas eletrônicas

Os postos de votação serão instalados em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), que disponibilizou urnas eletrônicas para a realização do pleito. Além da capital, haverá locais de votação nas 13 subseções do interior do estado. Lucas Villa, Carlos Henrique, Geórgia Nunes e Celso Barros Neto são os nomes que concorrem à presidência da Instituição.

A deputada federal Iracema Portella e a Fundação Milton Campos vão apresentar nesta sexta-feira o seminário "Drogas Por Quê? Desafios para a Educação", em Cajueiro da Praia, na Unidade Escolar Oscar Lima. É uma ação de prevenção ao uso de drogas que pretende chegar diretamente nas comunidades, com a participação de agentes de saúde, professores, lideranças comunitárias e líderes religiosos.