O governador Wellington Dias trabalha com a máxima de que político não pode sofrer de ansiedade. Ele acerta ao deixar só para junho o anúncio da chapa e principalmente do candidato a vice. Ora, ele sabe que se anunciar agora, seja lá quem for, vai ter pressão, insatisfação, denúncias contra o nome, além da ameaça de insatisfeitos deixarem a base rumo a oposição. Soma-se a isso o fato de que anunciando com antecedência quem será o vice, dá mais condições para a oposição se organizar para enfrentar a chapa e procurar persuadir siglas que ficarão insatisfeitas. Com o anúncio só em junho, ou julho, o governador amarra todo mundo ao lado dele minimiza as chances da oposição se organizar. A chance de uma chapa anunciada ter seus membros trocados nas convenções é grande e prejudica Wellington.

Na manhã desta sexta-feira (27) o prefeito Firmino Filho acompanhado do superintendente de Desenvolvimento Urbano Sudeste (SDU Sudeste), Evandro Hidd, vistoriaram obras voltadas ao desenvolvimento da zona Sudeste da capital. As obras estão sendo finalizadas, faltando apenas a conclusão da iluminação viária, plantio de mudas no canteiro central e gramas nas alças da ponte Anselmo Dias.

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) afirmou nessa sexta-feira (27), que a vaga de vice na chapa oposicionista do pré-candidato Luciano Nunes (PSDB), ainda está completamente em aberta, não havendo nenhuma uma definição a esse respeito. “Todas as forças políticas que apoiam Luciano, compreendem que esse é um assunto que deverá ser resolvido em mais à frente e o nome a ser escolhido, seja homem ou mulher, será o melhor para vencer a eleição”, enfatizou Menezes.

Ninguém do MDB apareceu em público para se solidarizar com o senador Ciro Nogueira (Progressistas). Nenhum vídeo gravado. Se a relação entre eles fosse das melhores, provavelmente algum vídeo já tinha surgido. A mais nova defesa do senador nas redes sociais é feita pela vice-governadora Margarete Coelho.

O ambientalista professor Francisco Soares, atuando na criação de áreas de preservação ambiental no Piauí, aproveitou o último dia de janela partidária para se filiar ao Podemos. Ele diz que acredita no projeto capitaneado por Álvaro Dias, que não tem envolvimento em escândalos de corrupção.

Não é o chapão, mas também não pode ser chamada de chapinha. 10 partidos dialogam para formar uma coligação proporcional para Assembleia Legislativa do Piauí. PSC, Solidariedade, Podemos, Rede, Patriota, Avante, PMN, PHS, PRP, PV e PPS dialogam no sentido de consolidar a aliança. Nomes como Tiago Vasconcelos, Teresa Britto e Sérgio Bandeira, bem votados em 2014, estão na coligação.

O deputado estadual Fábio Xavier (PR) sofreu princípio de infarto ontem (27), em horário de almoço, num restaurante da zona Leste de Teresina. Levado às pressas para um hospital da zona sul, ele foi levado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Governo do Estado e Prefeitura de Teresina decretaram ponto facultativo para a próxima segunda-feira (30). A terça-feira (1°) é feriado do Dia do Trabalho e com o afago dado pelo poder público, o final de semana se tornou um feriadão de quatro dias.

Apesar do ponto facultativo, o Instituto de Previdência dos Servidores de Teresina (IPMT) informa aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas que o censo previdenciário do Município segue normalmente na próxima segunda-feira (30).