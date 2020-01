PIB: o Piauí é líder em crescimento no Nordeste e o segundo maior do Brasil

2º maior crescimento do PIB

Com o crescimento de 7,7%, em 2017, no Produto Interno Bruto (PIB), o Piauí foi o líder em crescimento da região Nordeste e o segundo maior do Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Piauí apresentou PIB de R$ 45,36 bilhões. A produção agrícola, energias renováveis e a pecuária impulsionaram esse crescimento acima da média nacional, que foi de 1,3%. O Nordeste cresceu 1,6%, dessa forma o Piauí apresenta uma expansão superior à registrada no país e na região.

Na verdade, as políticas de investimento e públicas desenvolvidas nos últimos anos fez o Piauí se tornar um estado em franco desenvolvimento, mesmo numa situação de crise enfrentada pelo Brasil. A meta do Estado é ousada, é chegar a 2025 com o PIB de R$ 75 bilhões, com responsabilidade, sustentabilidade.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, e o secretário da Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu, assinaram, nesta terça-feira (21), contrato de repasse dos valores para construção da UTI infantil do Hospital Regional de Campo Maior. O recurso, de quase R$ 1,6 milhão, foi destinado por meio da emenda parlamentar do deputado federal Fábio Abreu. O contrato foi assinado na Caixa Econômica, que já aprovou o projeto. O fluxo de atendimento na UTI pediátrica em Teresina será desafogado com a UTI em Campo Maior.

Patrulhas Maria da Penha

A deputada Flora Izabel anunciou nesta terça-feira (21), que a Polícia Militar do Piauí iniciou os preparativos para a criação do programa Patrulhas Maria da Penha que está previsto em projeto de lei de sua autoria aprovado na Assembleia Legislativa. A proposta está sendo articulada também pela coordenadora estadual de Políticas para as Mulheres, Zenaide Lustosa.

Desbloqueio

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) realizou uma reunião nesta terça-feira (21) para tratar sobre os recorrentes bloqueios do Cartão Passe Livre de pessoas com deficiência, sobretudo de crianças com autismo. Após escutar os usuários, a representante do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (SETUT) se comprometeu a realizar o desbloqueio dos cartões.

Liberação

Os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego deverão ter o benefício liberado até esta quarta-feira (22). A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo a secretaria, até lá, todos os pedidos e recursos serão reprocessados. Os benefícios pedidos a partir de segunda-feira (20) voltaram a ser liberados automaticamente.

Crescimento

O Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) cresceu 0,8% no trimestre encerrado em novembro de 2019 na comparação com o trimestre findo em agosto daquele ano. O dado é do Monitor do PIB, divulgado hoje (21) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O governador Wellington Dias e o secretário de Estado dos Transportes, Gustavo Aquino, inauguram nesta quarta-feira (22), o último trecho da PI 309, no município de Cocal, região Norte do estado. O desenlace da fita inaugural será realizado às 14h, no entroncamento da BR 343 com a PI 309. Já o descerramento da placa ocorrerá em seguida, na entrada do município de Cocal. Os serviços consistem na pavimentação asfáltica, em Tratamento Superficial Duplo (TSD) da Rodovia PI 309, no trecho entre o entroncamento da BR 343 até a sede do município de Cocal, passando pelo povoado Videl, com 26,155 km de extensão.

João Magalhães