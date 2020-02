PGr dá parecer favorável a regime semiaberto para Geddel

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ontem (3) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer favorável à concessão do regime de prisão semiaberta ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso desde julho de 2017. Em outubro do ano passado, Geddel foi condenado pela Segunda Turma do STF a 14 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa na ação penal do caso relacionado aos R$ 51 milhões em espécie encontrados pela Polícia Federal (PF) em um apartamento localizado em Salvador.



O parecer da PGR, assinado pela subprocuradora Lindôra Araujo, foi motivado por um pedido da defesa do ex-ministro ao Supremo. Segundo os advogados, Geddel pode passar para o regime semiaberto, no qual o preso é autorizado a sair durante o dia para trabalhar e retorna ao presídio à noite.

O presidente estadual do Cidadania e pré-candidato a vereador em Teresina, Celso Henrique, em reunião em Brasília com Roberto Freire, presidente Nacional do Cidadania23, entrega cópias do processo de expulsão do vereador Lázaro. Na ocasião, Celso comunicou que vai se licenciar pelo período em que o recurso do parlamentar for analisado. Neste período, quem assume a direção do partido é o deputado estadual Oliveira Neto. Segundo Ceslo Henrique, Roberto Freire disse que as decisões da municipal de Teresina e estadual do Cidadania, serão respeitadas pela Direção Nacional. Mas se a gente for analisar pelo semblante de Freire, ele não ficou satisfeito com a medida.

Errata

O valor atual cobrado por hectare no cerrado piauiense para a regularização fundiária é de R$ 350,00 e não R$ 370,00, como informamos na reportagem veiculada na edição de ontem (3) do Jornal O Dia. Um decreto, publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 11 de dezembro, atualizou os valores cobrados nas quatro macrorregiões do estado. A dado desatualizado foi repassado à reportagem pela diretoria de operações do Instituto de Terras do Piauí (Interpi). Uma comissão, formada por representantes do Interpi, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Planejamento, trabalha para elaboração da nova planilha, que deve ser divulgada em breve.

União do Nordeste

A consolidação do Consórcio Nordeste foi destacado pelo governador Wellington Dias na Mensagem Anual lida na abertura do Ano Legislativo nesta segunda-feira, 3. Com a união dos estados foi possível assegurar parcerias no turismo, na compra coletiva de medicamentos e insumos hospitalares, além do fortalecimento de um projeto histórico de desenvolvimento da região.

Vai, mas não vai...

O caminho natural de Flávio Nogueira é o Republicanos. Mas a demora do PDT em solucionar o impasse com o parlamentar tem deixado ele cauteloso. A verdade é que sem a expulsão dele da sigla, ele fica impedido de sair, tendo em vista o risco de perder o mandato. Mas ele tem se articulado nos bastidores e deve indicar em breve o presidente regional do Republicanos, com a anuência de Gessivaldo Isaías.





O deputado federal Assis Carvalho partiu para cima da Prefeitura de Teresina, com uma estratégia de comunicação que visa mostrar a participação dele nas obras construídas na área da saúde. Autor de emendas parlamentar para construção de 37 unidades básicas de saúde em Teresina, ele utilizou uma reportagem do site da Prefeitura e ampliou a manchete incluindo uma informação que não constava no texto.