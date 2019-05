'Pergunte ao povo'

Estimulado pelas manifestações realizadas em várias cidades do seu país em apoio ao seu governo e às propostas enviadas ao Congresso Nacional, como a reforma da Previdência e o pacote anti-crime, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou na noite deste domingo que os atos foram espontâneos, e representam uma reação aos políticos que insistem em manter hábitos antigos, que não permitem que o povo se liberte. O chefe do Executivo voltou a utilizar o termo "velhas práticas" para jogar uma indireta aos parlamentares que tentam impedir a aprovação das matérias enviadas pelo governo. Questionado se suas declarações eram críticas veladas à Câmara e aos deputados federais, Bolsonaro deu uma resposta clara, para um bom entendedor. "Pergunte ao povo", declarou o presidente.

O vereador Luís André, presidente do PSL no estado, e o secretário municipal de Economia Solidária, Ricardo Bandeira, marcaram presença no ato pró-Bolsonaro realizado na Ponte Estaiada, em Teresina. Por sinal, a manifestação mobilizou um número consideravelmente menor de pessoas, em comparação aos atos em defesa da educação que ocorreram na capital.

Mais R$ 4 bilhões para o Nordeste

Durante a 25ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, realizada na manhã da última sexta-feira (24), em Recife, com a presença do presidente da República Jair Bolsonaro, o ministro do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto anunciou o aporte de mais R$ 4 bilhões para o orçamento do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operado exclusivamente pelo Banco do Nordeste.

R$ 27,7 bi no ano



Com o reforço, a região Nordeste, norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo passam a contar com R$ 27,7 bilhões do Fundo destinados este ano pelo BNB a impulsionar o desenvolvimento de sua área de atuação, por meio de financiamentos a negócios de todos os portes e segmentos, além de projetos de infraestrutura. O ministro Gustavo Canuto realçou que os recursos são oriundos de reembolsos de financiamentos do Banco e destacou a eficiência administrativa da empresa, com mais de 100% de aplicação adicional no ano em 2018 em relação a 2017.

A coluna errou ao publicar a foto de outra pessoa em nota que informava sobre uma palestra que será ministrada na próxima terça-feira (28) pelo psicólogo e coach Márcio Vaz (foto acima). Intitulada “Empreendedor de Atos”, a palestra será realizada no auditório da OAB-PI, a partir das 19h. Pelo equívoco, a coluna pede perdão aos leitores e ao palestrante.