Pandemia deve despertar sociedade sobre importância do Sistema Único de Saúde

O isolamento social e os efeitos na economia, por exemplo, afeta pobres, classe média, ricos e milionários, resguardando as devidas proporções. O brasileiro sempre foi acostumado a cobrar melhorias na prestação de um serviço público de saúde, mas ouvir falar em colapso do sistema é uma novidade que a pandemia trouxe. Com a pandemia, tem ficado muito claro que a rede privada é importante por ter muitas vagas e está pronta para atender um determinado segmento da população que tem condições financeiras de arcar com planos de saúde. Mas é o sistema público que com investimentos é capaz de chegar às regiões mais distantes, pequenas cidades interioranas, e atender a todos. Sem falar no incentivo à pesquisa científica, essencial para enfrentar doenças e apesar dos cortes financeiros do poder público, é um celeiro de esperança e trabalho em busca de solução para a crise.



Um vídeo circula nas redes sociais mostrando que veículos estacionados no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar foram adquiridos e locados pelo governo do Estado. No entanto, trata-se de uma notícia falsa. Segundo Francisco Costa, líder do governo na Alepi, os carros são da frota de veículos do Estado e estão sendo destinados ao combate ao coronavírus, tendo em vista que a maior parte das secretarias estão com trabalho em home office, sem demanda para os veículos. Ao todo, serão 150 veículos destinados para o trabalho preventivo, atendimento na rede hospitalar e fiscalização de fronteiras

Tecnologia

A Receita Federal informou que a regularização do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para ter acesso ao programa de auxílio emergencial do governo federal pode ser feita no site do órgão a qualquer hora do dia. O esclarecimento foi feito após cidadãos terem relatado dificuldades para inserir o número do CPF no aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial, que permitirá o cadastramento para receber o valor de R$ 600 para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.

Filiação surpresa

Encerra amanhã (15) o prazo para que partidos envie à Justiça Eleitoral a lista de filiados político até o fechamento da janela partidária. Muita gente se filiou às surdinas, com articulação de bastidores. É possível ter muitas surpresas com a publicação das listas.

Agenda de trabalho

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Piauí, confirmou a realização de reunião virtual nesta terça-feira (14), às 9h30. Segundo o parlamentar serão analisados 6 projetos de autoria dos deputados, todos relacionados ao combate à Covid-19 e também as Mensagens do Governo do Piauí encaminhadas ao Legislativo e lidas no Plenário virtual na semana passada.

Afronta

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu apoio da ala militar ao conceder entrevista exclusiva, direto do Palácio do Governo de Goiás, ao programa Fantástico, da TV Globo. O movimento do ministro foi visto como uma afronta desnecessária ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro porque Bolsonaro detesta a emissora de TV, a entrevista teve várias indiretas e até diretas ao presidente; e também porque o governador de Goiás, que já rompeu com o presidente, já informou que caso Mandetta seja demitido do governo federal, será bem-vindo ao governo de Goiás.









Visando impulsionar os esforços coletivos frente a esse cenário de calamidade ocasionado pela COVID-19, a Associação Piauiense das Defensoras e Defensores Públicos (APIDEP) mobilizou sua diretoria e realizará a doação de R$ 20 mil em Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) e insumos para a Fundação Estatal Piauiense de Serviços Hospitalares (FEPISERH), responsável pelo gerenciamento do Hospital Getúlio Vargas (HVG), em Teresina, e do Hospital Regional Justino Luz, em Picos. A escolha desses hospitais ocorreu em razão da gestão de excelência que a FEPISERH vem desenvolvendo tanto no HGV – que possui 60 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI - quanto no Hospital Regional Justino Luz, que conta com 70 leitos de enfermaria reservados para a atender pacientes com o novo coronavírus.

João Magalhães - Editor de Política - Jornal O Dia