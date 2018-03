Os vilões do consumidor

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) divulgou nesta semana o ranking anual de dúvidas de consumo/reclamações feitas em 2017 pelos brasileiros. E o segmento de serviços financeiros foi o terceiro que mais recebeu demandas, com destaque para o cartão de crédito, alvo de 25,7% das queixas feitas pelos consumidores no ano passado (dentre os produtos deste segmento). Na sequência aparecem a conta corrente/poupança (23,6%), o crédito pessoal (8,6%) e os seguros (8,6%). Para Ione Amorim, economista do Idec, o alto índice de atendimento demonstra que as entidades financeiras ainda apresentam muitas falhas na relação com seus clientes. “O consumidor está cada vez mais exposto à oferta excessiva de crédito em plataformas virtuais, com contratação automática, ou ao assédio feito por correspondentes bancários, sem comparar a taxa de juros, capacidade de pagamento e riscos embutidos nas contratações", afirma a economista. Não por acaso, 61,2% dos brasileiros encontram-se endividados, conforme pesquisa mensal feita pela Confederação Nacional do Comércio. Este quadro, acrescenta Ione Amorim, só pode ser revertido através da educação financeira e de uma maior proteção aos consumidores.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí (CAU-PI) denunciou ao Ministério Público do Estado que a Prefeitura de Floriano estaria sendo conivente com o exercício ilegal da profissão de arquiteto e urbanista, crime que, segundo a entidade, tornou-se frequente no município. Em conversa com o promotor Arimatéa Leão, o presidente do CAU-PI, Wellington Camarço, e o conselheiro Edmo Campos relataram que o Conselho já tentou por reiteradas vezes manter um diálogo com a prefeitura no sentido de demonstrar as ilegalidades que ocorrem na prestação de serviços públicos pelo município, mas até agora a administração pública ignorou as demandas da entidade.

A denúncia

A irregularidade, segundo o CAU, é que a Prefeitura de Floriano designou um é técnico em edificações para fazer a análise dos projetos de arquitetura e urbanismo do município. O servidor, portanto, não possui formação no curso de Arquitetura e Urbanismo, e está, portanto, exercendo irregularmente a função.

Convenção de Haia

Quase dois milhões de documentos já foram apostilados pelos cartórios nacionais após a entrada em vigor no Brasil da Convenção da Apostila da Haia. Especialistas comemoram o número de documentos e a redução de um ano para 24 horas no prazo para legalização de documentos do país. O tratado tem o objetivo de agilizar e simplificar a legalização de documentos entre os 112 países signatários, permitindo o reconhecimento mútuo de documentos brasileiros no exterior e de documentos estrangeiros no Brasil.

Legalização única

Antes da Apostila entrar em vigor, para um documento ser aceito por autoridades estrangeiras era necessário tramitá-lo por diversas instâncias, gerando as chamadas “legalizações em cadeia”. Após entrar em vigor a Apostila houve a “legalização única”, basta ao interessado dirigir-se a um cartório habilitado e solicitar a emissão de uma “Apostila da Haia” para um documento.

Piauí no fim do ranking

Desde que o mecanismo da Convenção de Haia começou a vigorar, apenas 1.730 documentos foram apostilados pelos cartórios do Piauí, até fevereiro deste ano. Esse número é superior apenas ao de dois estados brasileiros - Acre e Amapá. São Paulo é o estado que mais realiza apostilamentos, com mais de 484 mil documentos apostilados desde a criação do mecanismo. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro (297.471) e, na sequência, o Distrito Federal (286.232).

A delegada Thaís Lages Paz, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Violência de Gênero, reuniu-se ontem com a deputada Flora Izabel (PT) para discutir detalhes do projeto de lei que dispõe sobre a criação do Departamento Estadual de Proteção à Mulher. O novo órgão terá a finalidade de promover melhorias na política de enfrentamento à violência motivada por questões de gênero.