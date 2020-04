Os empresários devem começar seus exercícios de futurologia

O novo normal



Em Live realizada na última semana, Eduardo Gomes de Matos, deixou claro que após o fim do isolamento social, decretado por prefeituras e Estado, os empreendedores devem estar preparados para o que ele chamou de “novo normal”. Segundo o consultor o retorno às atividades econômicas não será um retorno ao modelo de negócios de antes. E que os empresários precisam aproveitar esse momento de reclusão para pensar o seu negócio “daqui para frente”. A ideia apresentada por Eduardo Gomes de Matos é confirmadas por especialistas no mundo inteiro. O fim o isolamento social não marcará a volta dos clientes aos negócios, pelo menos não imediatamente. É bom que os empresários comecem seus exercícios de futurologia.

O poder emana do povo

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Dia, o ex-ministro da Saúde e atual senador, Marcelo Castro, apresentou sua leitura sobre o pleito eleitoral que está marcado para outubro de 2020. O senador deixou bem claro que o eleitor vota em um representante para um mandato que tem dia para começar e encerrar e prorrogar esse mandato é não respeitar a vontade do povo.

Isolamento em baixa

Com o isolamento social em baixa, nos próximos dias não vai restar as autoridades públicas outro caminho: ou restringe ainda mais a lista de estabelecimentos comerciais que podem funcionar ou libera o população para a volta ao trabalho. Qualquer uma das definições terá consequências muito graves para a economia e a saúde das cidades.





O senador Elmano Ferrer mostrou nas redes sociais que tem disposição para o trabalho. Em flagrante feito por sua filha, o senador aparece encarando uma pia de louça suja. Segundo o senador, essa tem sido a sua contribuição para o trabalho doméstico durante este período de isolamento social. Homens! Inspirem-se no senador.

“E daí?”

Foi essa a resposta do presidente Jair Bolsonaro quando foi perguntado, nas redes sociais, sobre a amizade entre seu filho Carlos Bolsonaro com Alexandre Ramagem, seu escolhido para o comando da Polícia Federal.

Menos de 1%

O Ministério da Saúde processou 132.467 testes RT-PCR (moleculares) para detectar o novo coronavírus, o equivalente a 0,06% da população. O número é uma parcela das 259.218 amostras respiratórias já enviadas aos Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública) até 20 de abril.

Santo Papa

O papa Francisco telefonou no sábado (25) para o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner. O sumo pontífice perguntou sobre a situação da cidade e manifestou preocupação com os povos indígenas, tradicionais e pobres, segundo comunicado da Arquidiocese de Manaus. A saúde de Manaus entrou em colapso por conta da Covid-19.

Boca calada...

Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ambos do DEM, adotaram o silêncio e preferiram não opinar na briga entre Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e o presidente Jair Bolsonaro. E não foram os únicos, o senador Ciro Nogueira (PP), também preferiu não se pronunciar sobre a troca de acusações no primeiro escalão do Governo Federal.

Parabéns OAB/PI

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, completou 88 anos no último sábado. No Piauí, a entidade conta com 14.982 profissionais e se destaca como uma da instituições mais atuantes da sociedade civil.