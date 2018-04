Operação causa estragos na imagem do senador Ciro Nogueira

O cumprimento dos mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal no gabinete e em imóvel do senador Ciro Nogueira (Progressistas) repercutem negativamente na imagem do senador, que neste ano deve lutar pela reeleição. É natural que agentes públicos sejam investigados, mas a denúncia de tentativa de calar um ex-assessor causa estragos consideráveis na forma como a população vê um político. Resta saber agora qual será o comportamento do parlamentar, que nas outras vezes em que teve seu nome envolvido em acusações, disse que tem colaborado com investigadores, está à disposição dos órgãos de controle e investigação, além de renunciar ao mandato, caso comprove sua participação em ilícitos.

A atuação do Ministério Público do Estado do Piauí resultou na expedição de uma decisão judicial para que o Departamento de Estradas e Rodagens no Piauí (DER/PI) e o Governo do Estado promovam a recuperação e o recapeamento da rodovia PI-112, que liga os municípios de Teresina e União. A Promotora de Justiça Gianny Vieira de Carvalho havia ajuizado ação civil pública, demonstrando que os buracos causados pelas chuvas têm aumentado consideravelmente os riscos de colisão entre veículos, situação que ameaça o direito à vida e o direito à segurança de todos os transeuntes.

Consequência

A operação da Polícia Federal tendo o senador Ciro Nogueira (Progressistas) como um dos alvos, também prejudica o governador Wellington Dias (PT), afinal de contas, eles vão ter que andar abraçados pelo interior do estado em busca de votos.

Candidata

Em reunião realizada no último sábado, dia 21 de abril, o partido Rede Sustentabilidade, promoveu o Encontro do GT Eleitoral (Grupo de Trabalho) que teve como finalidade elaborar e analisar a estratégia de campanha do partido nas Eleições 2018, momento que a Rede Sustentabilidade decidiu lançar candidatos majoritários neste pleito eleitoral. Um dos destaques é a Irmã Graça que vai disputar o Governo do Estado.

Interesse desinteressado

Se o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), quer ser candidato a governador do Piauí em 2022, provavelmente ele não tem muito interesse na vitória do tucano Luciano Nunes neste ano. Afinal de contas, caso Nunes vença em outubro, certamente em 2022 vai disputar a reeleição.

Alerta

A queda de repasses do Fundo de Participação dos Estados tem preocupado a equipe econômica do governo do Piauí. O governador tem se empenhado pessoalmente em conversar com gestores e políticos sobre a situação. O cenário é mais complicado porque em ano eleitoral, a tendência é os gastos aumentarem, para garantir a realização de obras, melhorar a prestação de serviços e contratar mais pessoas. No entanto, diante do quadro atual, fazer isto pode prejudicar consideravelmente o equilíbrio financeiro do Estado.

Retorno

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) está em negociação com nove empresas envolvidas em casos de corrupção e desvio de recursos públicos para celebração de acordos de leniência. Segundo o ministro da CGU, Wagner Rosário, os acordos devem resultar na devolução de mais de R$ 10 bilhões aos cofres públicos no próximo ano.

Brasil

Puxado pelo Brasil, o banco Santander registrou aumento de 10% no lucro no primeiro trimestre deste ano. Com um Congresso Nacional sem interesse e coragem para fazer as mudanças necessárias no setor financeiro, o país continuará sendo o responsável pelos altíssimos lucros dos bancos, a um custo social muito grande para população, que paga os altíssimos juros e taxas de serviços as instituições.

Na última segunda-feira (23), o deputado estadual Zé Santana acompanhado da secretária estadual de Assistência Social e Cidadania, Ana Paula; participou de reunião com o governador Wellington Dias. Na ocasião, foram discutidas ações urgentes para o melhor funcionamento estrutural SASC e das unidades de acolhimento.