Obras paralisadas

Em visita ao Hospital Justino Luz, em Picos, nesta segunda-feira (27), os deputados estaduais Teresa Britto (PV), Lucy Soares (PP), Gustavo Neiva (PSB) e Francisco Costa (PT) constataram a paralisação de quatro obras nas dependências da unidade de saúde. Estão paradas as obras da segunda etapa da urgência, das alas A (obstétrica) e B (clinica médica) e do Centro de Partos Normais. O hospital também tem déficit orçamentário de R$ 600 mil por mês para custeio. Durante a vistoria, os parlamentares encontraram problemas de higienização, infraestrutura, superlotação e atraso de três meses nos salários de terceirizados e contratados. "Esse hospital parece uma estribaria em alguns setores, algo realmente chocante e que reflete um total descaso do Governo do Estado com a Saúde pública. Vamos alertar todas as autoridades e ampliar essa fiscalização não só em Picos, mas em todos os hospitais regionais", comentou a deputada Teresa Britto, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Piauí. Nesta segunda-feira (27), os deputados também visitaram o Hospital Tibério Nunes, em Floriano. Segundo Teresa, a comissão vai elaborar um relatório sobre os problemas encontrados nos dois hospitais para encaminhar aos gestores e ao Ministério Público.

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está acompanhando de perto o estado de saúde de 52 imigrantes venezuelanos que estão em Teresina. Hoje (27), foi feita uma ação de atualização da caderneta de vacinação destas pessoas, que no momento estão abrigadas no Centro Social Piratininga. Os venezuelanos são de origem indígena e falam dialetos diferentes do espanhol. São 22 crianças, 24 adultos, duas idosas e duas gestantes.

Assistência

“Estamos em contato desde o momento que a gente soube da presença dos venezuelanos em nosso território. Os primeiros contatos foram difíceis, mas depois conseguimos nos entender e temos visitado regularmente”, informa Nancy Loiola, enfermeira da Unidade Básica de Saúde Poty Velho. “Com o apoio de outros setores da FMS, levamos peritos para examinar a qualidade da água, acionamos a SDU para fazer a limpeza do local, e nós também temos a parceria com médicos voluntários que foram fazer remédio de verme nas crianças e nos adultos, foram pesar, medir e consultar quando eles precisaram”, relata a enfermeira.

Segurança nas escolas

O deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT) apresentou um projeto de lei que obriga a instalação de dispositivos de segurança nos estabelecimentos de ensino público e privado. Segundo o parlamentar, a intenção é "garantir mais segurança dentro das escolas do estado".

Alarme do pânico

O deputado explica que, de acordo com o projeto, o dispositivo de segurança é uma espécie de “alarme do pânico”, que acionará a Polícia Militar em casos de emergência, e deverá ser instalado em todas as escolas do Piauí, em pontos estratégicos do estabelecimento, como sala de professores, diretoria, cantina, secretaria, entre outras.