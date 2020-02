O reajuste do piso dos professores é o primeiro desafio de Francisco Costa

O primeiro desafio do líder

O novo líder do governo, Francisco Costa, tem a aprovação do reajuste dos servidores da educação como primeiro desafio. O projeto chega hoje (17) ao parlamento, deve passar comissões e chegará ao Plenário. A oposição com certeza deve representar as reivindicações dos servidores. Os professores querem um reajuste de 12,84% e não dos 4,17% propostos pelo governo. Os servidores dizem que vão impedir o início das aulas, por meio de um movimento grevista agendado já para esta segunda-feira (17). O líder do governo deve reunir a base aliada para apresentar os argumentos do governo e fazer com que o projeto seja aprovado da forma mais parecida com foi enviada pelo Palácio de Karnak.

Os deputados estaduais do Piauí estão preocupados com a segurança das comunidades. Em sessão plenária na última semana, uma série de requerimentos foram apresentados solicitando da Secretaria Estadual de Segurança mais policiamento ostensivo e novas viaturas. A Elisângela Moura (PCdoB), por exemplo, pediu mais segurança para a cidade de Miguel Alves, na região norte do estado.

Termômetro

A jornalista Eliane Cantanhede, do Estadão, mostrou que o senador Ciro Nogueira tem feito acompanhamentos para medir o humor do eleitorado piauiense. De acordo com a reportagem, Luciano Huck atinge em cheio e tem a simpatia das classes C, D e E. A tese não chega a ser uma surpresa, tendo em vista que ele dialoga diretamente com este público.

“Veículos na praia, Não!”

O Carnaval se aproxima e o litoral piauiense é o destino de muitos foliões. Com o objetivo de manter preservada área de desova de Tartarugas Marinhas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) intensifica a fiscalização do trânsito de veículos nas praias, nos dias 14 a 17 e 21 a 26 de fevereiro. Com o nome “Veículos na praia, Não!”, a campanha é voltada a conscientizar sobre os riscos do trânsito de veículos nas praias, tanto para as tartarugas, quanto para as pessoas.

Aplicativo PMPI

O Governo do Estado, por meio da a Polícia Militar do Piauí (PM-PI), lança, nesta segunda-feira (17), o aplicativo PMPI Cidadão, no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), às 7h30, em Teresina. O App foi desenvolvido pela Polícia Militar e tem por objetivo aproximar a Segurança Pública da população.

Uma das vantagens do aplicativo PMPI Cidadão é a possibilidade de acionar a Polícia Militar de forma mais rápida e efetiva, com envio da localização exata da ocorrência, fotos, vídeos e áudios sobre o incidente.

Oportunidades

Estão abertas, até o dia 27 de fevereiro, as inscrições para os processos seletivos que irão permitir a contratação de novas consultorias individuais para assessoramento técnico às ações de regularização desenvolvidas pelo Interpi, dentro do Projeto Pilares do Crescimento e da Inclusão Social, e ainda ao assessoramento técnico do Centro Geotecnologia Fundiária e Ambiental (CGEO) – (Interpi/Semar). Serão contratados 20 engenheiros agrimensores, 10 analistas de sistemas de informação e processamento de dados, 8 tecnólogos de geoprocessamento e 5 assistentes sociais. O trabalho de consultoria para cada uma delas está definido nos termos de referência (TDR) respectivos.

O número de casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil caiu para três, informou o Ministério da Saúde. Segundo o balanço mais recente da pasta, divulgado às 12h de ontem (16), dois pacientes em São Paulo e um no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. O número de suspeitas descartadas subiu para 45.