O poder da articulação

O presidente da Assembleia Legislativa Themístocles Filho, mais uma vez, demonstrou que a sua capacidade de articulação é bem maior do que os adversários imaginam, e não pode ser desprezada. Com a consolidação da chapa única na disputa pela mesa diretora, ele vai ser assumir a presidência do legislativo estadual pela oitava vez, contrariando os interesses de alguns dos nomes mais influentes da política do estado, como o senador Ciro Nogueira (PP), o deputado federal Assis Carvalho (PT), e o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB). Assim como fez em 2015, na histórica disputa com Fábio Novo (PT), Themístocles conseguiu mais uma reviravolta, em um cenário, aparentemente, difícil. Os Aliados do então candidato Hélio Isaías (PP) apostavam em uma vitória com mais de 20 votos, e, nos últimos dias, acabaram brigando pela vice-presidência. Com a frieza e calma de sempre, Themístocles Filho provou que, enquanto quiser, vai continuar dando as cartas na Assembleia Legislativa, mesmo se um dia deixar a presidência da casa.



Por falar em Marcos Aurélio Sampaio (MDB), ele definiu ontem (29) a participação na Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos e Justiça Social. O requerimento foi assinado nos corredores do Congresso Nacional.



2020

O ano de 2019 mal começou, mas a eleição municipal de 2020 já é um dos principais assuntos conversados nas rodas politicas. No registro acima, aparecem dois dos possíveis candidatos ao posto de Prefeito de Teresina, os deputados federais Fábio Abreu (PR), e Marcos Aurélio Sampaio (MDB). Além deles, pelo menos outros 20 nomes já manifestaram interesse em disputar o comando do Palácio da Cidade.

Consenso

Após semanas intensas de articulações e troca de farpas, a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa não deve mais ter disputa. O registro da chapa, encabeçada por Themístocles Filho (MDB) e composta por parlamentares de oito partidos, deve acontecer na manhã dessa quarta-feira (30), prazo final para inscrição.

Desafio

Incomodado com o fato de Firmino Filho (PSDB) ter definido como ‘midiática’ a proposta de um decreto legislativo para derrubar o reajuste da tarifa de ônibus, o vereador Dudu (PT) resolver propor um desafio ao prefeito da capital: “Quero convidar o prefeito a ir comigo na Vila Irmã Dulce, às 7h da manhã, e perguntar se o povo está feliz com o transporte público”, desafiou o vereador. Agora, resta saber se o prefeito vai topar o desafio.

O Senador Ciro Nogueira parece ter aderido de vez ao uso das redes sociais. Prova disso é que, enquanto os jornalistas tentavam contato via telefone, ele usou o Twitter para se pronunciar a respeito dos desdobramentos da eleição da mesa diretora Assembleia Legislativa. O senador também se tornado um usuário constante do Instagram, rede social de compartilhamento de fotos.