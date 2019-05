O plano saiu, falta a ação

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) destacou o compromisso do Governo Federal com o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que foi aprovado nesta sexta-feira (24) pelo Conselho Deliberativo da Sudene, em reunião com o chefe do Executivo. Bolsonaro elencou ações voltadas para a região, como o 13º do Bolsa Família, a venda de milho na modalidade balcão (preço diferenciado) e a inauguração de um polo de pesquisa de dessalinização de água na Paraíba. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que é preciso “trazer a região Nordeste para a posição que ela merece e que tem potencial para estar”. Disse, ainda, que o desenvolvimento do Brasil não pode ser pensado sem o desenvolvimento do Nordeste. “A visão de um Nordeste sofrido, precário, difícil, tem que ficar para trás. Os nordestinos são um povo muito forte, com riquezas naturais diferenciadas, têm um potencial muito grande, nós só precisamos investir no lugar certo, investir da maneira correta, para que esse potencial possa ser destravado”, afirmou o ministro.

Tetraplégico há 21 anos, o escritor, psicólogo e coaching Márcio Vaz estará em Teresina na próxima terça-feira (28) para ministrar uma palestra sobre superação e empreendedorismo. Intitulada “Empreendedor de Atos”, a apresentação trata das barreiras que impedem o crescimento profissional e pessoal das pessoas. A palestra acontecerá no auditório da OAB-PI, às 19 horas. O evento é uma realização da VN Cursos. As inscrições para a palestra podem ser feitas na Avalon Café (Avenida Jóquei Clube, 625). Outras informações pelo telefone 98894-3450.

Tuitaço

Para celebrar o Dia Nacional da Adoção, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai realizar neste sábado (25/5) um “tuitaço”, às 10h, com a hashtag #AdotarÉAmor. Já foram confirmadas as participações de diversas personalidades, como os atores Leandra Leal e Lázaro Ramos, e a ativista pelo combate à violência contra a mulher Maria da Penha. O objetivo, segundo o CNJ, é sensibilizar a sociedade sobre a adoção de crianças e adolescentes, por meio de histórias compartilhadas, além de inundar o Twitter com mensagens a favor da adoção.



Produção orgânica

O plenário da Câmara de Vereadores de Teresina aprovou esta semana requerimento de autoria da vereadora Graça Amorim (PMB) para a criação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica. "A frente tem como finalidade promover o debate acerca das políticas públicas que envolvem a agroecologia, possibilitando o diálogo entre a cidade e o campo", afirma a parlamentar, acrescentando que a iniciativa deve trazer uma série de benefícios, como a geração de renda para os agricultores familiares e a valorização da produção orgânica.





O empresário e vereador de Teresina Joaquim do Arroz está em Santa Catarina neste final de semana participando da 24° Bolsa de Negócios Turísticos do Mercosul. O evento reúne empresários de toda a América do Sul há 25 anos, e nesta edição está sendo realizado na cidade de Balneário Camboriú, litoral catarinense. Além de apresentar as potencialidades do Piauí para o Brasil e países vizinhos, o parlamentar participa também de uma rodada de reuniões com representantes das maiores cidades brasileiras. Membro do Conselho Municipal de Turismo, o vereador cumpre agenda oficial representando o órgão.