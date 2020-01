Ano Judiciário

Antes do legislativo estadual, que retorna do recesso parlamentar às atividades somente no dia 2 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) promoverá, nesta segunda-feira (20), às 9h30, a solenidade de abertura do Ano Judiciário 2020. O ato solene acontecerá no Auditório do Pleno do Judiciário e contará com a presença do presidente do Tribunal, desembargador Sebastião Martins, dos desembargadores do TJ-PI, de autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, como o governador Wellington Dias, bem como advogados e convidados para o ato solene, que deve ser dos mais concorridos neste dia.





Foto: Ricardo Stuckert Filho

A vice-governadora Regina Sousa, agora integrante da Executiva Nacional do PT, posse ocorrida na última sexta-feira, 17, no encontro da sigla na cidade de São Paulo, falou da possibilidade do ex-presidente Lula vir ao Piauí, já que a direção nacional petista está definindo a agenda de viagem dele pelo Brasil em fevereiro, mês de aniversário de fundação do partido. E o Nordeste deve ser um dos principais roteiros, visando o fortalecimento das candidaturas às prefeituras das capitais, a exemplo de Teresina, que tem o deputado Fábio Novo como pré-candidato da legenda. Na foto, registro do percurso entre Picos e Teresina, em 2017, quando o ex-presidente parou algumas vezes para cumprimentar populares.

Retorno à Alepi

O PCdoB voltará a ter um assento na Assembleia Legislativa do Piauí assim que acabar o recesso do legislativo. A sindicalista Elisângela Moura assumirá mandato juntamente com o petista João Deus nas vagas de Pablo Santos e Wilson Brandão, respectivamente, que voltarão a ocupar cargos no primeiro escalão no Governo Wellington Dias nas pastas assumidas anteriormente. Pablo na Fundação Hospital e Wilson Brandão na Secretaria de Mineração.

Restruturar base

O prefeito tucano Firmino Filho, maior líder do PSDB de Teresina e interlocutor número um das conversas para entendimento político visando a sua sucessão no Palácio da Cidade, trabalha nos bastidores a reestruturação da base aliada para fortalecer a campanha. Experiente em estratégia de campanha, Firmino quer na base siglas fortes que possam eleger uma boa bancada para a Câmara de Teresina.

Núcleo Feminino

O PCdoB, que tem uma militância forte na juventude dos movimentos estudantis e sociais, fortalece o segmento feminino ao trazer para a coordenação do núcleo das mulheres comunistas a sindicalista Elisângelo Moura, que preside a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-PI). O presidente estadual da sigla, José Carvalho, sustenta que o partido defende a mulher na política como protagonista. Tá certo!

Candidaturas

Ainda sobre o PCdoB, o presidente regional José Carvalho informando que a sigla estreita as relações com o PT, objetivando o apoio ao deputado Fábio Novo à Prefeitura de Teresina. Além disso, informa que o partido está ampliando o leque de pré-candidaturas à Câmara de Teresina e já são mais de 30 nomes de lideranças de diversas áreas que confirmam disposição em disputar mandato. Em fevereiro, a sigla pretende realizar um série de debates sobre legislação eleitoral e o papel das redes sociais nas eleições municipais.

Posse

No próximo sábado, a partir das 10h, o jornalista e escritor Zózimo Tavares tomará posse na presidência da Academia Piauiense de Letras ao lado de outros acadêmicos que ocupam cargo na diretoria, substituindo o advogado Nelson Nery Costa, que deu uma nova estrutura à instituição cultural.