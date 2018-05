O julgamento sem fim

Mais uma vez o Judiciário piauiense ficou devendo uma posição definitiva sobre o impasse envolvendo o concurso dos cartórios no estado, que se arrasta desde 2013. Um novo pedido de vista, desta vez do desembargador Francisco Antônio Paes Landim Filho. Até agora, o placar está em quatro votos a um pela procedência do mandado de segurança que pede a anulação da mudança no edital de abertura do certame. A maioria dos magistrados está seguindo um entendimento contrário ao do Conselho Nacional de Justiça, que, em dezembro do ano passado, legitimou todos os atos da comissão organizadora do certame. Enquanto os desembargadores não se decidem, os candidatos do certame seguem à espera de um desfecho para a seleção, e a população permanece sendo submetida a serviços caros e de qualidade questionável nos cartórios do estado.

--

Na manhã desta segunda-feira, o pré-candidato ao Senado Federal Elizeu Aguiar (PSL) teve uma reunião com o ex-ministro João Henrique Sousa, atual presidente do Conselho Nacional do Sesi. O principal assunto, claro, foi política. Eles trataram sobre a aliança das oposições no pleito deste ano, e o ex-deputado federal aproveitou para pedir o apoio do ex-ministro.