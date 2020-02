O ex-prefeito Sílvio Mendes almoçou com o prefeito Firmino Filho

De volta ao ninho tucano

De volta à cena política, o ex-prefeito Sílvio Mendes, sem partido, almoçou com o prefeito Firmino Filho no último sábado e o que já era esperado por aliados foi confirmado pelo ex-gestor de Teresina: a filiação em breve ao PSDB, partido que havia deixado para se filiar ao Progressistas do senador Ciro Nogueira mas que deixou a legenda tempos depois. Ao retornar ao ninho tucano, Sílvio Mendes põe fim as especulações de que seria candidato à Prefeitura de Teresina pela oposição. Agora, sem dúvida, é o nome que os tucanos históricos têm e querem que o prefeito Firmino Filho indique como seu candidato à sucessão. Mas até a filiação de Sílvio ao PSDB e a indicação de seu nome como candidato acredita-se que muitas especulações ainda estão por vir. Firmino ainda tem bastante tempo para decidir.

O petista João de Deus é o próximo suplente a assumir mandato na Assembleia Legislativa do Piauí com a nomeação do deputado Pablo Santos, do PMDB, para a Fundação Hospitalar, que deve ocorrer nesta segunda-feira, 10. Atualmente, João de Deus é superintendente de Relações Sociais do governo. Na terça, ele deve assumir mandato no lugar do Pablo.

Homenagem

O presidente do Banco do Nordeste Brasileiro, Romildo Rolim, está em Teresina nesta segunda-feira (10) para receber homenagem na Assembleia Legislativa. Indicado para presidir o BNB ainda na gestão do ex-presidente Michel Temer, a homenagem a Rolim foi proposta pelo deputado Henrique Pires (MDB).

Prestigiado

O presidente do PMB, Dilson Resende, parece estar com prestígio junto ao Palácio da Cidade. Neste final de semana, a festa de aniversário de um ano do filho de Dilson contou com a presença do prefeito Firmino Filho (PSDB).

Nova casa

O jornalista Telsírio Alencar acertou sua filiação ao Cidadania e deve disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Teresina nas eleições do próximo mês de outubro. A filiação foi articulada pelo presidente estadual da sigla, Celso Henrique, que trabalha para formar uma chapa proporciona competitiva que alcance pelo menos duas cadeiras no legislativo municipal a partir de 2021.

Manifestação

Os professores da rede estadual de ensino prometem fortalecer o movimento grevista a partir desta segunda-feira. A expectativa é que os profissionais se reúnam durante todo o dia nas proximidades do Palácio de Karnak, como forma de pressionar o governo estadual a conceder o percentual de reajuste de 12,84%, estabelecido pelo governo federal.

Racha

Nos bastidores da política o assunto tem sido as divergências que estão ocorrendo entre familiares após a morte do deputado Fernando Monteiro, no final do ano passado, após a viúva Fabiana Monteiro manifestar interesse em disputar mandato de vereadora na capital. Isto pelo fato do filho de Fernando Monteiro, o suplente Marcos Monteiro está em plena articulação de sua candidatura à Câmara de Teresina.

Luiz Carlos de Oliveira