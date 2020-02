O entrosamento entre Enzo Samuel e Firmino Filho ganhou força

Aluísio Sampaio (Progressistas) afirmou que o déficit de habitação social, em consequência da redução do repasses ao Programa Minha Casa Minha Vida, tem impactado a geração de emprego e, consequentemente, a economia municipal. De acordo com o vereador, o momento é de alerta. “Precisamos sensibilizar a todos da importância da retomada de programas de interesse social, continuar a cadeia da construção civil que gera empregos diretos e indiretos”, explicou Aluísio Sampaio.

É o candidato

Quem acompanha a agenda do prefeito Firmino Filho (PSDB) não tem dúvidas: Kleber Montezuma é o nome da base aliada para concorrer ao Palácio da Cidade. Em todos os discursos, na mudança de perfil, no trato com o povo e na empolgação ao falar do assunto, Montezuma demonstra que tem total interesse em fazer adequações ao seu perfil para ser o candidato a prefeito. O anúncio oficial deve ocorrer só em março.

Um grande aliado

O entrosamento político entre Enzo Samuel e Firmino Filho ganhou força nos últimos dias, após a briga entre o vereador e seu partido no PC do B. A tendência natural do parlamentar é continuar na base do prefeito e por este e outros motivos, ele deve sair da sigla comunista.

E agora?

O problema é que o vereador quer migrar para o Solidariedade. Mas ninguém garante a presença do partido comandado por Evaldo Gomes no palanque de Firmino. O Solidariedade vem sendo assediado por demais pré-candidatos e pode migrar até as convenções. A esperar.

PPP da Transcerrados

Em São Paulo nesta terça-feira, 18, o governador Wellington Dias, juntamente com a superintendente de parcerias e concessões, Viviane Moura, apresentaram estudos da PPP Rodovia Transcerrados para investidores, consultores e empresas interessadas. Trata- se de um projeto estratégico por envolver a região do Cerrado, que tem a economia impulsionada pelo cultivo de grãos no Sul do Piauí, já que compreende as rodovias PI-397 e PI-262 (estrada da Palestina).

Inspeção no HPM

Na última semana, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren-PI) e o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) visitaram o Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí (HPMPI) para verificar a estrutura física, o funcionamento da gestão mista entre Saúde e Segurança e as dificuldades existentes. Durante a fiscalização, foram identificados problemas como: setores com procedimentos suspensos, redução no número de terceirizados e atraso no pagamento de profissionais com contrato precário. Os órgãos vão cobrar as devidas providências para sanar as irregularidades encontradas.