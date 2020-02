Equipes de Policiais Penais da Secretaria de Justiça realizaram uma grande vistoria na Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, a antiga Casa de Custódia de Teresina. A ação faz parte do planejamento da Operação Pignus, iniciada no início do mês de fevereiro. Durante a vistoria, Policiais Penais encontraram 4 aparelhos celulares, 3 baterias, 30 pilhas e substâncias análogas à maconha e cocaína. Além disso, foram aplicadas sanções administrativas aos detentos identificados como proprietários dos materiais ilícitos. Estiveram em ação 34 Policiais Penais e Militares da Assistência Militar da Sejus.

Que situação!

O cenário político da cidade de Campo Maior encontra-se indefinido. No lado da situação, o governador Wellington Dias incentiva Paulo Martins entrar na disputa pela Prefeitura. Já Ribinha não abre mão de tentar a reeleição e pode mudar de partido caso o PT fique sob o comando de Martins. O Republicanos é uma das siglas que estão à disposição do atual prefeito para que ele viabilize a candidatura a reeleição.

Na oposição

Ainda sobre o quadro político de Campo Maior, duas candidaturas apresentam-se consolidadas pela turma oposicionista. Joãozinho Félix, no MDB, e Wilson Spíndola, no PSDB, pavimentam bem suas candidaturas. A surpresa está numa provável aliança em que Antônio Félix romperia com o irmão Joãozinho para indicar o vice de Ribinha. As conversas estão adiantadas.

Jogo acirrado

A cidade de Luzilândia deve ser o palco de uma das eleições mais acirradas no Piauí. A disputa pelo poder entre Ismar Marques e sua sobrinha, Janaínna Marques, é sempre marcada por episódios de alta tensão. Dessa vez, a candidata da deputada é sua irmã, Fernanda Marques.

Grupo tucano

O PSDB é uma das siglas que mais receberá vereadores com mandato em seus quadros. Venâncio, Italo Barros e Gustavo de Carvalho já estão confirmados para assinarem a ficha de filiação, na mesma solenidade. Outros nomes ainda podem ingressar no partido.

Charles, o preferido da bancada

A depender dos vereadores de Teresina, o professor Charles da Silveira será o candidato a prefeito representando o grupo político que comanda o Palácio da Cidade. O fato de ter ocupados cargos como secretário de Governo e ter um perfil político mais agregador, são apontados como diferenciais do primo de Firmino Filho pelos parlamentares.

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, promove uma ampla reforma na sede da Escola Superior da Advocacia piauiense. Dentre as melhorias estruturais, a sede da Escola será contemplada com um novo auditório, que receberá serviços mais modernos, como um sistema de som adequado para a realização de eventos. O local receberá ainda um novo piso, cadeiras, condicionadores de ar, palco, tribuna, forro e janelas. Além do auditório, os serviços de aprimoramento contemplam ainda a reforma dos banheiros (feminino e masculino).