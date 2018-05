O Brasil que todos querem

Uma estudante piauiense fez um vídeo denunciando a qualidade da merenda servida na escola municipal onde estuda, em Uruçuí. Identificando-se como moradora do bairro Fogoso, ela diz que quer um país onde “o lanche da escola deixe de ser pão seco com suco e passe a ser cachorro quente”. O vídeo teve grande repercussão na cidade e, dias depois, começou a circular outra gravação, com pouco mais de um minuto, na qual a menina pede desculpas à secretária municipal de Educação e ao prefeito de Uruçuí, Wagner Coelho. Visivelmente nervosa, a garota afirma que, na verdade, gosta do lanche servido na sua escola, e diz que agiu "por impulso" quando fez o primeiro vídeo. Em determinado momento da gravação é possível ouvir a voz de uma mulher, que passa a dizer o que a estudante deve falar. O episódio é um lamentável exemplo da humilhação a que muitos piauienses e brasileiros por todo o país se submetem para não sofrerem perseguições por parte de políticos que, por ironia, chegaram ao poder graças justamente ao voto dado pelo povo. Não se sabe que tipo de ameaça a menina e sua família sofreram para que ela fizesse o segundo vídeo, e é importante que a Polícia Civil e o Ministério Público apurem o caso, porque é inquestionável que houve a prática de crime (s), com o agravante de ser uma adolescente a vítima. Por ora, fica um alerta aos políticos: o país que todos os brasileiros querem para o futuro é um lugar onde os governantes não utilizem seu poder para humilhar e oprimir os mais humildes. Em outubro, esse futuro pode chegar.

“A Lei do Ventre Livre é de 1871 e nós continuamos a ter brasileirinhos nascendo em penitenciárias sem ter feito nada. A minha preocupação é que eles nasçam e permaneçam em uma penitenciária, porque eles não têm o que pagar” - a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ao comentar a situação das detentas grávidas ou lactantes, que precisam dar à luz e cuidar dos seus filhos dentro de presídios que, via de regra, são locais extremamente inóspitos.

O PT do Piauí vai lançar a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio da Silva no próximo domingo. Haverá uma carreata, que partirá por volta das 8 horas da manhã, da altura do Centro Administrativo, em direção ao Grande Dirceu, na zona sudeste. A parada final será na sede da Obra Kolping, associação católica que desenvolve ações filantrópicas em favor de trabalhadores e famílias humildes. O PT organizará eventos simultâneos em todo o país, para o lançamento da pré-candidatura de Lula. O ex-presidente está inelegível

Sem definição

O deputado Dr. Pessoa, pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, afirmou nesta sexta-feira que seu partido ainda não bateu o martelo a respeito da aliança com o Podemos, que pretende lançar o senador Elmano Férrer ao Governo do Estado. Por enquanto, o jornalista Telsírio Alencar, que já foi assessor de imprensa da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Piauí, é o outro pré-candidato ao Senado na chapa com Pessoa.

Prova suspensa

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado decidiu suspender a aplicação da segunda fase do XXV Exame de Ordem Unificado, por constatar não haver condições de logística para a entrega e aplicação das provas de forma uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional. A prova seria aplicada no próximo domingo, 27 de maio, e sua suspensão é mais uma consequência da greve dos caminhoneiros no país. Outras providências a serem adotadas e demais informações referentes ao novo cronograma serão divulgadas em breve aos examinandos.

Os 14 parlamentares piauienses que participaram da construção da Constituição Federal brasileira, em 1988, foram homenageados na noite de quinta-feira, na abertura do II Congresso de Estudos Políticos e Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí (OAB-PI). Felipe Mendes, um dos constituintes, falou em nomes dos homenageados, e destacou que elaborar a Carta Magna foi um trabalho muito intenso, com duração de aproximadamente 20 meses ininterruptos. “Gostaria de lembrar que antes de discutir ou estudar o texto da Constituição é preciso conhecer ou saber as circunstâncias que levaram a esse documento, não só no Brasil como no mundo”, frisou Mendes.