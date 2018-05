O alerta necessário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária pediu a abertura de uma investigação para apurar se houve vazamento, para a imprensa, de um relatório técnico da agência que recomenda "alertas" contra açúcar, sódio e gordura no rótulo dos alimentos. O pedido de investigação atende a uma demanda apresentada por representantes da indústria alimentícia, que encaminharam uma carta à Anvisa questionando como a reportagem do jornal 'Folha de São Paulo' teve acesso ao documento. A agência tem discutido um novo modelo de rotulagem de alimentos para o país, mas há um acirrado embate entre a indústria alimentícia e entidades de defesa do consumidor sobre o padrão a ser adotado. As empresas do setor defendem o modelo dos chamados "semáforos nutricionais", em que a cor vermelha indica alta concentração de uma determinada substância nociva, o amarelo, concentração intermediária, e o verde, baixa concentração. Já as entidades que defendem o consumidor querem a aprovação de um modelo que enfatize o "alto teor" das substâncias nocivas, de maneira a alertar com mais ênfase as pessoas. A discussão é delicada, pois envolve um dos ramos mais lucrativos e que geram uma grande quantidade de empregos no país. Porém, há que se destacar que o incômodo da indústria alimentícia com o vazamento do relatório é um indício de que, para algumas empresas do setor, a falta de transparência pode ser o melhor caminho para aumentar a lucro, embora não seja o melhor caminho para garantir mais alimentos saudáveis nas prateleiras dos supermercados.



O jornalista Telsírio Alencar, pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, afirmou que os rumos do partido no Piauí devem ser definidos no final desta semana, durante a visita do ex-ministro Aldo Rebelo, pré-candidato à Presidência da República pelo partido. Telsírio afirma que o SD tem conversado siglas pequenas, com vistas à formação da chapa. O diálogo também prossegue com o senador Elmano Férrer, do Podemos, e o único obstáculo para uma coalizão entre as duas legendas é o fato de que ambas possuem nomes para a Presidência. No caso do Podemos, o senador Álvaro Dias é o pré-candidato. Telsírio, porém, ressalta que mesmo com essa divergência é possível sim haver uma aliança entre os dois partidos no Piauí, tendo em vista que a regra da verticalização já não existe há mais de dez anos.

Manifesto

O Idec e outras dez entidades lançaram nesta segunda-feira um manifesto pedindo que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal rejeite a indicação de Rogério Scarabel, cuja sabatina está marcada para ocorrer às 9h de quarta-feira, para o cargo de diretor na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As entidades pedem ainda a substituição de outro indicado, Davidson Tolentino de Almeida, por envolvimento em suposto esquema de corrupção e por não apresentar expertise necessária ao exercício do cargo.