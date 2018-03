O “pragmatismo” afasta petebistas de João Vicente Claudino

A prioridade para qualquer candidato é ser eleito. Neste sentido, tudo que ameaça a possibilidade de vitória deve ser enfrentado por quem quer se reeleger. É este pragmatismo que tem esvaziado o PTB. Foi assim com Joel Rodrigues (prefeito de Floriano), e está sendo agora com Liziê Coelho, Zé Hamilton, Nerinho e Janaína Marques. Todos eles possuem lastros de amizade e parceria política muito grandes com o empresário João Vicente Claudino, mas sob o risco de serem prejudicados politicamente, não pensam duas vezes em deixar a sigla. Todos eles sabem que possuem mais chances de vitória sob as asas do governo, inclusive porque participam da gestão desde 2015. Por este motivo, por mais que tenham ligações de amizade e gratidão a JVC, o pragmatismo eleitoral é o que vale nestas questões.

O professor Nouga Cardoso foi reconduzido ao cargo de reitor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), na manhã desta sexta (23) na cerimônia que aconteceu no Palácio do Karnak, em Teresina. Na ocasião, o Prof. Evandro Alberto de Sousa assumiu oficialmente a vice-reitoria da UESPI. Eleitos com 4.675 votos, a nomeação, para os mandatos será válida para o quadriênio 2018-2021.

Blefe

Vários partidos políticos estão blefando ao dizer que estão prontos para sair em chapa pura nas eleições deste ano para o legislativo. No máximo PT, MDB e Progressistas possuem quadros para isso. E olha que o MDB não quer. A estratégia dos que estão blefando é forçar o governador entrar na discussão e exigir um chapão, o que vai beneficiar todos os governistas, com exceção do PT.

Expectativa x Realidade

Nem sempre as expectativas possuem conexão com a realidade. Isso foi fundamental para os prefeitos de Hugo Napoleão, Hélio Rodrigues e de São João do Piauí, Gil Carlos, desistirem de se candidatarem a deputado estadual. Abrir mão de quase três anos como prefeito para entrar numa aventura atrás de votos na “selva”, não é tão simples assim. Eles decidiram ficar nas prefeituras.

Recado claro

O prefeito Firmino Filho (PSDB) certamente não vai se afastar da Prefeitura de Teresina para concorrer ao governo do Estado. Mas também não declara apoio e se esforça para fazer Luciano Nunes crescer, pelo menos na capital. Como para um bom entendedor meia palavra basta, para quem avalia o quadro é certo que o prefeito nem será candidato, e nem tem interesse em ver Luciano governador.

Sem aparições...

Inclusive, após o início do funcionamento do Inthegra Teresina, o prefeito Firmino Filho (PSDB) ainda não deu as caras em eventos públicos. Ele deve está aguardando a situação se normalizar e o novo sistema de transporte público ter as falhas sanadas para não sofrer o impacto negativo natural da mudança no sistema. Toda mudança causa transtornos e com o passar dos dias, os problemas devem ser minimizados.

Novo comando

O governador Wellington Dias (PT) já definiu os próximos gestores das secretarias de Administração e Educação. Com o afastamento de Franzé Silva da SeadPrev e Rejane Dias da Seduc, para concorrem nas eleições de outubro, assumem as pastas Ricardo Pontes e Helder Jacobina, respectivamente. Jacobina é do quadro técnico da Seduc e Pontes tem jogado em qualquer área que o governado escala.

Reconhecimento

Apesar das inúmeras críticas que ainda se deve fazer, a chegada da empresa Águas de Teresina ontem gerado a inauguração de muitas obras na capital. Ontem (23), no Complexo ETA-Sul, no Distrito Industrial, houve a inauguração da nova Adutora do Parque Piauí. Com 500 milímetros e 3,2 km de extensão, a adutora permite a ampliação da cobertura em esgotamento sanitário na cidade e garante a segurança no abastecimento para os teresinenses. Com a operação da nova rede, serão 540 mil litros a mais por hora.