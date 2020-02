Número de suplentes na Alepi pode chegar a oito em breve

Isso além de Wilson Brandão e Pablo Santos, que vão retornar às funções na próxima semana. A medida colocaria na Assembleia Legislativa os suplentes Paulo Martins e Liziê Coelho. Caso o governador confirme a tese dos bastidores, ele volta a fazer o que fez no último mandato, quando articulou para que mais de 10 suplentes assumissem os mandatos e elevassem os gastos com o parlamento em milhões de reais por ano. Mais do que isso, o governador também acena que a chamada política de corte de gastos é flexível e pode ser colocada de lado a depender das circunstâncias.



O deputado estadual Júlio Arcoverde foi eleito por unanimidade vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Ele vai ocupar o cargo que ficou vago após a morte de Fernando Monteiro, em 26 de dezembro. Com 26 votos, Arcoverde agradeceu o apoio dos colegas presentes e disse estar preparado para ajudar o presidente Themístocles Filho a conduzir os trabalhos.

Prego batido

A prefeita de Esperantina, Vilma Amorim, consolidou o apoio do Partido dos Trabalhadores a empresária Jesus Sampaio na corrida pela Prefeitura da cidade. O grupo que hoje comanda o município deve sair coeso em torno do nome apoiado pela atual gestora. Ela também tem o apoio da direção estadual do partido, por meio de Assis Carvalho e Francisco Limma.

Partidos dos empresários...

Tanto em Esperantina quanto em Picos, o Partido dos Trabalhadores deve apresentar nomes que nunca tiveram ligações com o partido e reconhecidos pela presença no mundo empresarial. No caso de Esperantina, a pré-candidata chegou a apoiar publicamente Bolsonaro a presidente. Pelo visto, o cenário local se sobrepõe a projetos de identidade ideológica e o mais importante é trabalhar nomes competitivos para a sigla continuar no poder. No caso de Picos, o pré-candidato é o mega empresário Araujinho.

É golpe

A nova legislação trabalhista tem dado mais uma forma de trabalhadores sofrerem golpes por parte das empresas. Com o fim da homologação da demissão em sindicatos, empresas orientam funcionários (analfabetos e sem acompanhamento de advogados) a assinar a rescisão mesmo sem ter recebido o dinheiro. E dão calote... Os casos que tem ganhado repercussão ocorreram no Rio de Janeiro, após reportagem do jornal O DIA carioca, mas serve para mostrar a atenção que trabalhadores sem instrução precisam ter na hora de negociar seus direitos com empresas.

Agenda

O município de Marcolândia recebe nesta quarta-feira, 5, o governador Wellington Dias, que vai entregar à população obras de mobilidade urbana. O DER tem ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de diversas ruas e avenidas, somando um total de mais de 17 mil m².

Treinamento

Com objetivo de capacitar os gestores e servidores estaduais para o processo de prestação de contas das Unidades Gestoras do Estado do Piauí, o TCE-PI realizará no dia 12 de fevereiro o curso “Prestação de Contas dos Órgãos Estaduais”. O evento será realizado partir das 9h na Escola de Gestão e Controle Conselheiro Alcides Nunes. As inscrições são direcionadas aos gestores e servidores dos órgãos estaduais e podem ser realizadas no site da Escola de Contas.