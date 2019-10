Número de bons pagadores no Cadastro Positivo pode atingir 90 milhões

O aval para que as primeiras empresas gestoras dos dados de bons pagadores comecem a operar, concedido na sexta-feira (11) pelo Banco Central (BC), deverá fazer o número de brasileiros incluídos no Cadastro Positivo saltar dos atuais 10 milhões para até 90 milhões. A estimativa é do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC, que não forneceu um prazo para que esse número seja atingido. A autorização para as empresas gestoras funcionarem era o último passo para regulamentar a nova lei do Cadastro Positivo, sancionada em abril pelo presidente Jair Bolsonaro. Em julho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) havia estabelecido uma série de requisitos para os diretores e controladores dessas empresas. No mesmo mês, um decreto presidencial listava uma série de procedimentos para garantir a segurança dos dados e impedir o vazamento de informações.



O governador Wellington Dias participou do 3º Fórum de Investimentos Brasil (BIF 2019), realizado em São Paulo, nos dias 10 e 11 de outubro. Considerado o maior evento para atração de investimentos da América Latina, o fórum reuniu mais de dois mil participantes, entre investidores, executivos de empresas nacionais e estrangeiras, formadores de opinião, ministros e autoridades do alto escalão do governo federal.

Urgência Psiquiátrica

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) criou protocolo que define o papel de cada instituição nos atendimentos de pessoas em situação de urgências psiquiátricas antes da chegada ao hospital e, na sexta-feira (11), órgãos da Prefeitura de Teresina e do Governo do Estado do Piauí que são responsáveis pelo atendimento desse público assinaram acordo no qual se comprometem a executá-lo. Em audiência no Ministério Público, o acordo foi assinado por representantes da Fundação Municipal de Saúde (FMS), da Secretaria de Saúde do Piauí (SESAPI), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e prevê também a execução do fluxo de atendimento à pessoa com transtorno mental em crise para melhorar o acesso aos serviços de saúde mental. Esse documento foi lançado nesta sexta-feira e será implementado para reorganização da rede.

Agenda de Aniversário do Piauí

Em alusão ao 197º aniversário de adesão do Piauí à Independência do Brasil, o Dia do Piauí, celebrado em 19 de outubro, o Governo do Estado programou uma série de comemorações. São atos cívico-militares e celebrações religiosas que serão realizados a partir de terça-feira (15), nos municípios de Teresina e Parnaíba. No dia 15 de outubro, as festividades terão início em Teresina, com um Culto em Ação de Graças, às 19h30, na Igreja Batista Morada do Sol, localizada na Av. Dom Severino, 1199, bairro Morada do Sol.

Projeto Ação

O dia das crianças chegou ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), gerido pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), recheado de amor e muita alegria. O grupo de voluntários do Projeto Ação passou pela Clínica Pediátrica e distribuiu presentes, doces e muita diversão. Acompanhados pelas mães, pais ou responsáveis, as crianças participaram de várias atividades lúdicas na brinquedoteca do HUT, que foi toda decorada com balões coloridos especialmente para o dia das crianças.

Agenda de Aprendizagem

Membros da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) participaram do I Encontro Frente de Trabalho, que debateu sobre Avaliação, em Brasília, nos dias 8 e 9 de outubro. O Grupo foi instituído pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), no âmbito da Agenda de Aprendizagem, projeto que se refere à agenda de elaboração das orientações e ações prioridades para a Educação Pública. A secretária municipal da Educação de Água Branca, Cleidimar Tavares, que é presidente da Undime no Piauí, contribuiu com os debates e discussões do grupo e falou sobre a implantação do projeto piloto do Sistema Undime de Avaliação do Piauí.