Novo saque do FGTS beneficiará até 60,2 milhões de trabalhadores

O novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de até um salário mínimo (R$ 1.045) beneficiará até 60,2 milhões de trabalhadores, disse ontem (8) o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. Segundo ele, os trabalhadores devem retirar até R$ 36,2 bilhões nos próximos meses, dinheiro que ajudará a economia em meio à pandemia de coronavírus.



O novo saque beneficiará os trabalhadores de menor renda. Segundo o Ministério da Economia, R$ 16 bilhões serão liberados para 45,5 milhões de trabalhadores com até cinco salários mínimos de saldo no FGTS. O dinheiro estará disponível de 15 de junho a 31 de dezembro e voltará para a conta do fundo, caso o trabalhador não faça a retirada.

A Câmara Municipal de Teresina aprovou ontem (8), a retirada de todos os “tira-entulho” espalhados pela cidade. Focos do mosquito Aedes aegypti, vetor de várias doenças graves, as caçambas foram abandonadas em diversos pontos da cidade após o prefeito Firmino Filho decretar a suspensão de atividades de construção civil não essenciais no município e acumulam um profundo fio d’água, que fica parada. Propositor do requerimento, aprovado por unanimidade, o vereador Joaquim do Arroz (MDB) cobrou medidas emergências da Prefeitura para evitar que os focos de Dengue se multipliquem na Capital.

Sem articulação

O senador Elmano Férrer demonstrou um enorme sinal de fragilidade política ao não conseguir sequer fazer com que o Podemos viabilizasse uma chapa competitiva para disputar vagas de vereador em Teresina. Em vídeo, o senador anunciou que o partido não vai participar da eleição para Câmara na Capital. Sem atrair nomes de peso, o prestígio político de Elmano, que é vice-líder do governo no Senado, demonstra sinais claros de incapacidade para se viabilizar a uma disputa majoritária em 2022.

Atuação

O parlamentar federal Flávio Nogueira, fez uso da palavra na sessão virtual na Câmara dos Deputados, para ressaltar os PLs que apresentou com intuito de ajudar no combate a Covid-19. Um proíbe a rescisão de contratos dos planos de saúde enquanto perdurar o estado de calamidade pública; outro propõe a entrega em domicílio de medicamentos a portadores de doenças imunológicas, a cargo da rede de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde (SUS). E o terceiro PL prioriza a internação hospitalar de infectadas com mais de 79 anos. As propostas passarão pela Presidência e serão distribuídas para análise do Plenário, diretamente, devido à situação de urgência.

OAB Solidária

Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a chave para impedir situações mais graves é ser solidário, pois a disposição para colaborar pode ajudar inúmeras famílias que estão sem renda neste período. Pensado nisso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, em uma ação conjunta com todas as Comissões Temáticas, está realizando Campanha #OABSolidária que visa arrecadar doações em dinheiro e cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Cestas básicas e alimentos podem ser entregues na sede da OAB/PI e transferências em dinheiro podem ser feitas na Agência 3791-5; Conta Corrente 7752-5, Banco do Brasil, em nome de OAB PI DOAÇÕES.

Desistência

O Delegado Jetan Pinheiro desistiu de concorrer a uma vaga de vereador em Teresina. Em mensagem no grupo de pré-candidatos do PT na Capital, ele informou que tomou a decisão após conversar com familiares e apoiadores. Ele diz que vai concorrer em 2022 e espera que o partido eleja pelo menos quatro nomes em Teresina.