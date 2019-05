Novo governo, mesmo cenário

Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revelam que, depois de alcançar a marca dos 49 pontos, em janeiro e fevereiro, o Indicador de Confiança do Consumidor fechou abril com 46,9 pontos — uma queda de 4,3% na comparação com os dados do início do ano. Na comparação anual, entretanto, a confiança se mantém em maior nível ante o mesmo período de 2018, quando o índice era de 42. A escala do indicador varia de zero a 100, sendo que resultados acima de 50 pontos mostram uma percepção mais otimista do consumidor. Na avaliação da CNDL e do SPC Brasil, essa queda na confiança dos consumidores deve-se às "indefinições quanto às medidas necessárias para recuperação da economia" do país. Na avaliação do atual cenário econômico, a percepção dos entrevistados continua ruim ou muito ruim: a maioria (61%) enxerga o momento da economia de forma negativa. Apenas 7% acham que a situação é boa ou muito boa — um número baixo, mas que representa uma melhora significativa em relação a abril do ano passado, quando o percentual era de apenas 2%. As principais razões apontadas para o pessimismo são: desemprego elevado (67%), aumento dos preços (60%), alta na taxa de juros (33%) e menor poder de compra do consumidor (18%). Com relação à vida financeira, a percepção dos consumidores também é negativa, embora um pouco melhor do que a avaliação da economia. Para 38% dos brasileiros, sua situação é considerada ruim, e somente 13% disseram ser boa. Para os que têm uma visão pessimista, o motivo mais citado (53%) é o alto custo de vida. O desemprego aparece em segundo lugar (42%), ao passo que 26% culpam a queda da renda familiar.

Em reunião com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, a deputada Margarete Coelho (PP-PI) apresentou o projeto da Ópera da Serra da Capivara, espetáculo realizado pelo terceiro ano nos municípios de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias. Segundo a deputada, “ o ministro mostrou-se muito receptivo e firmou o compromisso do Ministério continuar apoiando a iniciativa. Ele nos sinalizou, inclusive, que em breve será lançado um programa nacional de apoio ao turismo e o Piauí será contemplado. Na oportunidade, também fizemos o convite para que ele conheça o Piauí, em especial toda a região da Serra da Capivara”.

Articulação tucana

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) já está de o olho nas eleições municipais. O parlamentar tem caminhado por todo o Piauí para costurar apoios a pré-candidatos e fortalecer seu partido no interior. Marden também vem recebendo lideranças no seu gabinete para tratar sobre 2020. Esta semana, por exemplo, quem o visitou foi o vereador Toni Nogueira (PSDB), presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Corrente.

Errata



Sobre a reportagem "OAB/PI vai representar promotores do Gaeco no Conselho Nacional do MP", veiculada na edição de terça-feira do jornal O DIA, cabe esclarecer que nenhum advogado foi preso na operação "Coiote".

O psicólogo e hipnólogo Rodrigo Lopes é o primeiro piauiense a palestrar no Congresso Brasileiro de Hipnose, que acontecerá dos dias 24 a 26 de maio, em São Paulo. No evento ele vai tratar sobre terapia cognitiva de esquemas e hipnose.