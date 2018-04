Nenhum prefeito será candidato neste ano

Com o fim do prazo para desincompatibilização, nenhum prefeito piauiense renunciou ao cargo para concorrer às eleições deste ano. O caso mais emblemático é o do prefeito Firmino Filho (PSDB), que cogitou disputar o governo do Estado, mas não passou de um ensaio. Gil Carlos e Hélio Rodrigues, de São João do Piauí e Hugo Napoleão, respectivamente, também não encontraram fundamento em candidaturas de deputado estadual. Renunciar quase três anos de mandato para arriscar uma candidatura não é fácil, principalmente no cenário de grande concorrência como o atual. Sem ter “prefeito candidato”, agora com o fim do prazo para troca partidária a movimentação passa a ser em busca de apoios na capital e no interior, onde eles desempenham fundamental nos projetos dos candidatos a deputado, senador e governador.

A consultora hospitalar e ambiental, Márcia Loiola, tratou sobre o plano de gestão ambiental a ser implantado pela Prefeitura de São Raimundo com os gestores do município, que se prepara para concorrer à habilitação do selo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS Ecológico. O diagnóstico ambiental e prioridades para o desenvolvimento sustentável da cidade histórica foram pautas das reuniões com o secretariado municipal e a diretora presidente da Fundação Museu do Homem Americano, a arqueóloga Niède Guidon.

Firmino filho preferiu ficar

Agora não há mais dúvidas. O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), não será candidato a governador neste ano. Ele não se desincompatibilizou do cargo de prefeito e portanto, ficará no cargo até o final do mandato. Se ele quer ser candidato a governador algum dia, tem que se preparar para 2022. E até lá, percorrer o interior do estado.

Aliado fiel

O PSB tem sido o partido que mais apoia o projeto de pré-candidatura de Luciano Nunes ao governo do Estado. Até mesmo mais que o PSDB. Wilson Martins é o mais interessado que o projeto de candidatura dê certo, uma vez que ele sabe a importância de um candidato a governador forte, para ajudar o candidato ao Senado. Em 2014 Zé Filho puxou Wilson pra baixo, enquanto Wellington levantava o Véin.

Concessão

O sistema de abastecimento de água de Cajazeiras, localizada a 290 quilômetros de Teresina, passa a ser operado pela Agespisa. O acordo entre as duas instituições foi feito durante audiência do prefeito da cidade, Aldemar da Silva Carmo Neto, com o presidente da Agespisa, Genival Sales. A Agespisa passa a operar o sistema de Cajazeiras, de acordo com o Contrato de Programa assinado com a Prefeitura. Os contratos de programas estão definidos pela Lei 11.445/2007.

Prorrogação

O Instituto de Previdência do Município de Teresina (IPMT) prorroga prazo de agendamento para o primeiro Censo Previdenciário do município. Uma média de 3.500 servidores ainda precisam fazer esse agendamento prévio para a fase presencial. O prazo para o agendamento prévio será estendido do dia 09 de abril até o próximo dia 22 de abril.

Joaquim Barbosa socialista

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, famoso por relatar o mensalão, agora é membro do Partido Socialista Brasileiro e ligado a direção nacional do partido, que milita mais à esquerda do espectro político. É muito bom ver juízes interessados em fazer política só após deixar a função de magistrado.

Disputa nacional regionalizada

Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) devem se enfrentar em nova eleição neste ano. E tende a ser uma briga ferrenha. Ambos podem concorrer ao Senado pelo estado de Minas Gerais. Caso venha realmente a acontecer, será uma disputa nacional regionalizada.