Natal feliz no varejo

Uma pesquisa realizada em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) indica que, apesar da lenta recuperação da economia no país e do ambiente de incertezas, a maior parte dos brasileiros pretende manter a tradição e ir às compras neste Natal, movimento que promete aquecer as vendas do varejo em 2018. As projeções permanecem no mesmo patamar do último ano e indicam uma injeção de aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia. Este ano, mais de 110 milhões de brasileiros devem ir às compras e desembolsar, em média, R$ 116 por presente, conforme a expectativa do setor. Lojas de departamento, internet e shopping center são os principais locais de compra. Mais da metade dos consumidores devem pagar à vista.

Mesmo com o cenário de perdas de R$ 1,5 bilhão em recursos federais acumulados nos últimos três anos, o Maranhão conseguiu fechar a conta das receitas e despesas, e ainda realizou investimentos em diversas áreas, como saúde, educação e lazer. Conforme o levantamento divulgado esta semana pelo Tesouro Nacional, o estado governado por Flávio Dino (PCdoB) está entre os que têm conseguido respeitar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gastos com pessoal.



Ajuste Fiscal

Entre as medidas, a primeira adotada foi o ajuste fiscal. De acordo com o secretário, a política de isenção beneficiava empresas específicas. Algumas recebiam descontos de impostos com um percentual muito elevado, enquanto outras do mesmo setor não contavam com qualquer incentivo.

HC de Lula

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, marcou para o dia 6 de dezembro a oitiva dos quatros magistrados envolvidos no episódio do habeas corpus concedido ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

HC de Lula II

O juiz federal Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Rogério Favreto, João Pedro Gebran Neto e Thompson Flores Lenz serão ouvidos pelo ministro corregedor em audiências separadas, mas todas realizadas no mesmo dia.

HC de Lula III

As representações recebidas pelo CNJ contra os magistrados foram apensadas em um único Pedido de Providências. O procedimento segue em segredo de justiça.