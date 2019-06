Namorados e a economia

O baixo desempenho da atividade econômica do país deve fazer com que as compras para o Dia dos Namorados não sejam tão expressivas quanto o setor de comércio desejava. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais mostra que seis em cada dez consumidores (63%) esperam presentear alguém na data, o que representa aproximadamente 98,7 milhões de pessoas — número que se mantém estável na comparação com o ano passado. Os dados também mostram que em 2018, 57% adquiriram presentes. Para este ano, a expectativa é de que sejam injetados cerca de 12,53 bilhões de reais na economia. Em média, o consumidor planeja desembolsar R$ 126,98 com os presentes do Dia dos Namorados, ante R$ 166,87 em 2018 — uma queda de 27,5%, já descontada a inflação acumulada do período. Quando a pesquisa foi feita, 15% ainda das pessoas ainda não tinham decidido quanto iriam gastar. Para um terço (34%) dos entrevistados, a intenção é gastar a mesma quantia do ano passado, enquanto 28% pretendem gastar mais. Outros 17% esperam diminuir o valor gasto, principalmente as mulheres (26%). Quanto à forma de pagamento, 59% disseram que pretendem pagar a compra à vista, especialmente em dinheiro (38%) e 39% preferem parcelar. De acordo com o levantamento, seis em cada dez (63%) consumidores garantem que comprarão um único presente, enquanto 27% pretendem adquirir dois ou mais itens.

“O país ainda vive os efeitos de um quadro com altos níveis de desemprego e orçamento apertado. Embora para muitos consumidores o momento seja de conter os gastos, esta é uma data importante, em que o ato de presentear acaba sendo uma demonstração de afeto”, destaca o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Fim da espera

O processo de nomeação para cargos no interior do estado deve ser encerrado até o final desta semana. O secretário de Governo, Osmar Júnior, informou que restam apenas quatro cidades para concluir as nomeações. Segundo ele, o processo ocorreu de forma pacífica, sem grandes conflitos entre os aliados.

Vazamentos

Com relação a matéria publicada na edição da última terça-feira (11) do Jornal O DIA, a Águas de Teresina informa que, ainda na tarde de ontem encaminhou equipe para atuação de conserto de vazamentos na Avenida Dr. Manoel Ayres Neto. A empresa está realizando varredura na via para evitar perdas.

População pode ajudar

A Águas de Teresina orienta que a população direcione reclamações ou avisos de vazamentos para seus canais de atendimento, via 0800 223 2000 ou 115. A empresa atende também pelo WhatsApp 98124 3199. E o usuário ainda pode baixar o aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS.



A Defensoria Pública do Estado do Piauí decidiu alterar o horário de expediente dos seus funcionários no próximo dia 13 de junho, para que eles possam assistir ao jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A portaria, assinada pelo defensor-público-geral do estado, Erisvaldo Marques dos Reis, ressalta que a igualdade de gênero é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal.