MPF passa recibo para críticas com viés político

O vice procurador-geral da República, Luciano Maia, decidiu encaminhar as denúncias da Odebrecht contra Geraldo Alckmin, agora sem foro privilegiado, para a Justiça Eleitoral, ao invés de caminhar para os procuradores da Lava Jato em São Paulo, que até pediram o processo. Tirar Alckmin da Lava Jato, ainda mais o vice procurador-geral sendo primo do senador Agripino Maia, aliado de Alckmin, contribui para que petistas anunciem ainda mais aos quatros cantos que o partido sofre perseguição de setores do Judiciário e do MPF. O PT já tem talento para dizer que é vítima, com uma ajudinha de vez em quando então, vende o discurso rapidinho. Além disso, num pais em que o combate a corrupção deveria ser prioridade, os órgãos deveriam se esforçar em força-tarefa para avançar nas investigações de quem perde foro privilegiado. Sabe-se muito bem que a Justiça Eleitoral é lenta, muito lenta, praticamente incapaz de punir alguém com tanto poder político.

A Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans), em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Transito (Strans), vai interditar, parcialmente, o tráfego na avenida Marechal Castelo Branco, sob a ponte Juscelino Kubitschek. A interdição, que faz parte das obras de conclusão da segunda praça cultural do Complexo da Ponte JK, afetará faixas nos dois sentidos. A interdição parcial será iniciada no sábado (14), a partir das 14h às 24h, no sentido Sul/Norte. No domingo (15), a interdição parcial será no sentido Norte/Sul, das 0h às 24h.

Pressão

A prisão de Lula ajuda a incendiar o desejo petista de lançar Regina Sousa ao Senado, causando um maior problema para o governador Wellington Dias. O partido tende a perder muitas cadeiras na Câmara e no Senado e isso faz o diretório nacional da sigla incentivar Regina Sousa a concorrer. Até porque, como são duas vagas em disputa e o cenário é tão indefinido, a senadora tem chances de conseguir a reeleição.

Crítico ácido

O empresário João Vicente Claudino não abaixa o tom para falar do governo. O discurso oposicionista está afiado e ele garante que o único espaço que interessa seu partido numa majoritária é o de governador. Sendo assim, ele dá sinais claros que não vai apoiar Wellington.

Oposição que não se entende

A oposição ao governador Wellington Dias é pequena, e além disso, desunida. O fato de João Vicente Claudino apoiar a ideia de uma única chapa de oposição, com Elmano e Dr. Pessoa, tem afastado cada vez mais Wilson Martins e Robert Rios, que querem ser candidato ao Senado numa chapa de Luciano Nunes ao governo.

Condenação...

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a 3ª Vara da Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Coronel José Dias (PI) José Alencar Pereira e a ex-secretária de Assistente Social do município Gizelda Ferreira da Silva Dias, pela prática de improbidade administrativa ocorrida durante mandato.

Penas...

O ex-prefeito José Alencar Pereira e a ex-secretária de Assistência Social Gizelda Ferreira da Silva Dias terão que ressarcir integralmente os prejuízos causados à União, no valor de R$ 119.500,00, cada um, corrigidos desde a data do evento danoso; perda da função pública caso ainda ocupem; suspensão dos direitos políticos e proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 5 anos; multa civil no valor de R$ 100.000,00 e de R$ 70.000,00, respectivamente, corrigidos a partir da sentença, a serem revertidas à União.

Ferramenta

O Sistema Integrado de Controle Interno (SINCIN), ferramenta desenvolvida pela Controladoria-Geral do Estado para padronizar as manifestações sobre despesas nos órgãos e entidades do governo tem alcançado resultados bastante positivos para o estado. Por meio dela, a CGE tem conseguido minimizar riscos na gestão dos recursos públicos, garantindo resultados mais efetivos no controle do gasto público. A ferramenta chamou atenção do estado do Amazonas que já procurou a CGE do Piauí para adquirir o sistema. Deve acontecer por meio de assinatura de termo de cooperação entre os estados.

Itinerante

A população da zona Norte de Teresina receberá, na próxima segunda-feira(16), a partir de 08h, serviços judiciais e sociais gratuitos. É que o Parque Lagoas do Norte vai sediar, pela primeira vez, as ações da Justiça Itinerante. A iniciativa será realizada na sede administrativa do Parque e segue até o dia 20 de abril, de 08h às 14h. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Teresina, por meio do Programa Lagoas do Norte, da Defensoria Pública do Estado, INSS, Sebrae, dentre outros órgãos e instituições. A Justiça Itinerante é uma realização do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI).