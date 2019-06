MP atento à saúde

O Ministério Público do Piauí está cobrando soluções para os problemas físicos e estruturais do Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcanti, no município de Corrente, extremo sul do estado. Em audiência com o secretário de Saúde, Florentino Neto, a promotora Gilvânia Viana, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, apontou diversas irregularidades no estabelecimento, como a insuficiência de condicionadores de ar, as péssimas condições da cozinha e a falta de bolsas de sangue. A promotora Karla Daniela Carvalho, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), citou relatórios produzidos pelos conselhos regionais de enfermagem e de medicina, que também apontam a existência de deficiências estruturais no hospital. O ecretário Florentino declarou que visitou o hospital de Corrente há poucos dias, e que autorizou a direção a realizar o levantamento das adequações a serem promovidas em caráter emergencial. O gestor informou ainda que será enviada equipe técnica da Sesapi ao local, para elaboração do projeto de reforma e posterior licitação. A promessa da Sesapi é que esse projeto esteja pronto em 30 dias. E em 15 dias o órgão deve se manifestar sobre a possibilidade de abertura de uma unidade transfusional no estabelecimento. A população de Corrente e região aguarda com ansiedade as medidas anunciadas.

"Um juiz não deve: agir em conluio com o acusador; agredir a defesa do acusado, chamando-a de 'showzinho'; e ter ódio pessoal contra o acusado, revelado pela encomenda de seu massacre midiático. Quem faz isso pode ser chamado de tudo. Menos de juiz" - o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), comentando as supostas conversas entre o ex-juiz federal Sergio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, vazadas pelo site The Intercept, e que expõem flagrantes ilegalidades na relação entre o magistrado e o Ministério Público.



Nova subestação

O prefeito Firmino Filho (PSDB) assinará nesta segunda-feira (17) a cessão de um terreno do município no polo empresarial da zona Sul para a empresa Cepisa Equatorial, que vai construir uma subestação no local. Segundo a prefeitura, a nova instalação vai resolver toda a demanda energética das empresas hoje instaladas e as futuras que vierem a se instalar no polo. A promessa da empresa é que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2020. A nova subestação também deve melhorar a qualidade do fornecimento de energia para cerca de 80 mil moradores da zona sul da capital.

Residências no HGV

O Hospital Getúlio Vargas (HGV) realiza, de 17 a 19 de junho, a III Semana de Acolhimento das Residências Médicas. O encontro acontece no auditório do hospital e contará com atividades que abordarão temas como ética, segurança do paciente, prontuário médico e protocolos hospitalares. O evento é promovido pela Comissão de Residências Médicas (Coreme) e o Núcleo de Educação Permanente (Nep). Segundo o médico urologista e preceptor Alesse Ribeiro, o objetivo do encontro é apresentar a dinâmica de funcionamento dos diversos setores administrativos e assistenciais do HGV. Bem como discutir os principais protocolos e rotinas médicas em uso nas clínicas.

Registro de advogados no Arraiá da Advocacia, na noite do último sábado. O evento é realizado anualmente pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí. “É um enorme prazer proporcionar um momento de tanta alegria e união entre a classe. Organizar um evento com tanto cuidado é reflexo do carinho que temos pela advocacia piauiense”, destacou Celso Barros Coelho Neto, presidente da OAB-PI.