Mercado financeiro reduz estimativa de inflação este ano para 3,56%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa para a inflação este ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação oficial do país) caiu de 3,58% para 3,56%. A informação consta no boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central (BC), que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos.



A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4% em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

O governador Wellington Dias assinou, nesta segunda-feira (20), no escritório da Residência Oficial, o decreto de criação do 21º Batalhão de Polícia no município de Altos. Além de beneficiar o município, com 40 mil habitantes, as várias cidades ao entorno também serão contempladas com a ação policial, como Pau D’Arco, Coivaras, Alto Longá, Beneditinos, Santo Antônio e São João da Serra. De início, serão colocados a disposição mais dez policiais militares, que se somarão aos 24 que atuam em Altos. Um concurso, que será anunciado até maio, prevê a inclusão dos efetivos para este e outros batalhões.

Esquecimento

O Partido dos Trabalhadores parece que esqueceu como se faz oposição. Tudo bem que integrantes do governo conseguem causar grandes problemas à gestão de Bolsonaro, mas chama à atenção o fato de líderes como Marcelo Freixo, do PSOL e Randolfe Rodrigues, da Rede, terem ganhado bastante espaço como líderes oposicionistas. Eles conseguem apresentar bons resultados através de um trabalho de efetiva fiscalização e denúncias contra o governo.

Ataques

A onda de acusações e baixarias começa a ficar mais presente nas redes sociais. Em Teresina, já são várias montagens que circulam com ataques a pré-candidatos. É bom lembrar a essa galera que boas propostas, plano de governo exequível e equipes de campanha eficientes também fazem ganhar eleições e ainda ajudam a promover um debate com mais condições de apresentar soluções para os problemas da cidade.

Saúde

A Unidade Neonatal do Hospital Regional Chagas Rodrigues (HRCR), em Piripiri, vai ser inaugurada nesta terça-feira (21). A unidade tem como foco a qualificação do modelo de atenção à gravidez, parto, nascimento e puerpério, promovendo a humanização e práticas neste período que defendam os direitos humanos da mulher e da criança. O Hospital é a unidade de referência para a Macrorregião Litoral e Região dos Cocais, atendendo 23 municípios, e capacidade de 101 leitos.

Educação

É preciso elogiar a escola de tempo integral Didácio Silva, na zona leste de Teresina, onde mais de 50 alunos obtiveram 900 pontos ou mais na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. A conquista coletiva sinaliza um esforço conjunto de estudantes e toda a equipe em busca de bons resultados na educação e demonstra que há bons frutos sendo colhidos na escola pública.

Inauguração

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, inaugura, nessa terça-feira (21), a obra de reforma e ampliação do Polo Têxtil de Piripiri. O Polo de Confecções, como também é conhecido, conta com um espaço de 1.300m² e 30 boxes no total, que serão distribuídos entre os comerciantes do município e comerciantes de Pedro II. Além disso, o polo oferece restaurante, banheiros, estacionamento e wifi, tudo de forma acessível, visando uma maior integração entre comerciantes e clientes e buscando a geração de emprego e renda e o impulsionamento da economia.