"Meio mundo de gente" sem internet no Brasil

Foi o primeiro ano em que a conectividade ultrapassou a casa dos 50%. Contudo, o índice mostra que, a despeito da Rede Mundial de Computadores ter ganhado importância nas mais diversas esferas sociais nos últimos 20 anos, quase metade da população ainda não dispõe desse recurso. A informação é apresentada e discutida no relatório "Estado da Banda Larga 2019", da Comissão de Banda Larga, grupo que reúne representantes de empresas e das Nações Unidas. Quando considerados os domicílios, o índice aumenta, chegando a 57,8%. Em 2005, 19% das casas conseguiam navegar na web. Contudo, quando considerada a banda larga fixa, o percentual cai para 14%. Já o ritmo de crescimento de conectividade em lares desacelerou, tendo saído de 53% para 54,8% entre 2017 e 2018. Em países mais pobres, a taxa de crescimento caiu de 19% em 2017 para 17,5% em 2018.



A população do município de Aroazes recebeu, na última sexta-feira (27), novas ruas com calçamento. O governador Wellington Dias esteve na cidade e entregou as obras de pavimentação poliédrica, além das chaves das casas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e participou da recepção da imagem de Nossa Senhora Sant`Ana, dentro da programação da 3ª edição da Cavalgada da Missão e ainda anunciou novas obras a serem realizadas no município.

Luto

É com muito pesar que lamentamos o falecimento do colunista social Nelito Marques, um dos pioneiros da área no Piauí e com mais de 50 anos de atuação. O DIA se solidariza com familiares, amigos e expressa as mais sinceras condolências.

Mutirão

Mais de 350 pessoas foram atendidas neste sábado (28) por médicos neurologistas, durante o mutirão de consultas especializadas, no Centro de Saúde Lineu Araújo. A ação faz parte do programa “Teresina The Atende”, iniciativa da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, com o objetivo de agilizar atendimento em especialidades que possuem demanda grande e crescente.

Seis e Meia

Conhecido pelas belas composições cantadas tanto por ele como por outros artistas, Geraldo Azevedo vem ao Piauí para se apresentar em quatro cidades pelo Projeto Seis e Meia. Os shows acontecem no mês de outubro, em Floriano (14), Teresina (15), Piripiri (16) e Parnaíba (17) e têm o repertório do seu novo DVD “Solo Contigo”, que mistura novas composições e sucessos da carreira do cantor.

Isenção

A Junta Comercial do Estado do Piauí (Jucepi) anuncia novas medidas para melhorar o ambiente de negócios estado, dando continuidade ao projeto de simplificação e desburocratização. A partir de agora, o empreendedor não paga mais a taxa do Cadastro Nacional de Empresas (CNE), que era arrecadada por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

Revisão

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima e, com isso, as ações preparatórias dos estudantes, por parte do Governo do Piauí, se intensificam. Garra, vontade e determinação são algumas das características de centenas de alunos que participaram, na manhã deste sábado, 28, na cidade de União, de mais uma edição da revisão Pré-Enem Seduc. O evento reuniu cerca de 400 estudantes do ensino médio das escolas jurisdicionadas à 18ª Gerência Regional de Educação, tornando-se, na região, um dos maiores evento de pré-vestibular gratuito realizado pela Seduc.

Prazo para DITR encerra hoje

Os proprietários rurais de todo o país têm até esta segunda-feira (30) para entregarem a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). O prazo acaba às 23h59min59s. A Receita está recebendo o documento desde 12 de agosto. Neste ano, o Fisco espera receber 5,7 milhões de declarações, contra 5.661.803 entregues no ano passado.