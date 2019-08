Meio Ambiente poderia entrar na pauta regional

Em nível nacional, a pauta da preservação ao meio ambiente está na agenda, principalmente por conta da política do governo federal (ou falta dela) para o setor. O meio ambiente está ligado diretamente a economia e a qualidade de vida das pessoas, só isso já demonstra a importância do tema. No Piauí, alguém poderia trazer à discussão para o âmbito regional, afinal de contas, estamos chegando no período das queimadas. Além disso, a situação dos rios piauienses é dramática, isso sem falar na falta de um projeto consistente que trabalhe a escassez de água no estado. Há alguns meses, a pauta era o excesso de chuvas, em breve, será a escassez de água.



Dezenas de prefeitos se reuniram ontem (20) na APPM e apresentaram uma série de demandas aos deputados estaduais e representantes do governo do Piauí. Na ocasião, foi realizada a assinatura do termo de cooperação entre a APPM e a Secretaria de Planejamento do Piauí, medida que deve facilitar a obtenção de recursos junto ao Governo Federal. Temas como o financiamento da saúde e o desenvolvimento de projetos também estiveram na pauta.

Qualificação

O prefeito Firmino Filho (PSDB) aposta em pesquisas qualitativas para identificar o que o teresinense espera do próximo prefeito. Sendo assim, não surpreende a tese de que o nome escolhido pode vir a ser de alguém com perfil com experiência, embora “desconhecido” da grande maioria da população.

Zé Hamilton, o PT e Marcelo Castro

Muitos petistas defendem o nome de Zé Hamilton para a candidatura a prefeito de Parnaíba. A explicação é que o ex-prefeito apresenta condições políticas para enfrentar Mão Santa de igual para igual, e mais: caso vença a disputa, Rosário Bezerra ficará como única suplente do senador Marcelo Castro. Como Castro pode disputar o governo em 2022, caso vença a eleição, a petista ficaria com a vaga no Senado.

Críticas da base

O deputado estadual Nerinho, que compõe a base aliada do governo, fez críticas a gestão de Wellington Dias pela forma como a saúde tem sido tratada. O parlamentar faz sua parte ao pedir melhorias na prestação de serviços de saúde à população. No entanto, a discussão tem como pano de fundo a política de Picos, terra natal do parlamentar. No município, quem tem mandado na gestão da saúde é o deputado Pablo Santos (MDB).

Profissionalizante

O secretário de Estado da Justiça, Carlos Edilson, entregou certificados aos 34 reeducandos da Penitenciária José de Deus de Barros, em Picos. Eles concluíram os cursos de Panificação e Confeitaria e de Microempreendedor Individual. Desde 2015, mais de 1.200 reeducandos já foram certificados com cursos profissionalizantes no sistema prisional do Piauí. As ofertas de cursos profissionalizantes no sistema prisional se dão por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Programa de Capacitação e Implantação de Oficinas Permanentes (Procap).

Durante Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado estadual Francisco Limma (PT) defendeu a implantação de uma Política Estadual de Proteção às Pessoas em Situação de Rua, na manhã de segunda-feira (19). A sessão foi proposta pelo petista em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, 19 de agosto, que recorda a dura realidade de centenas de pessoas que vivem à margem da sociedade, sem condições dignas de habitação e moradia. O arcebispo de Teresina, dom Jacinto Brito, participou da solenidade.