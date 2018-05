Medida paliativa

O Governo Federal decidiu zerar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) cobrada sobre os combustíveis, como uma tentativa de reduzir os preços nas bombas dos postos. Desde meados de 2017, quando a Petrobras passou a reajustar os preços diariamente e o governo aumentou a carga tributária sobre o setor, os preços da gasolina subiram cerca de 20% para o consumidor final. O diesel e o álcool seguiram a tendência, deixando os consumidores de todo o país sufocados com essa despesa, que é inevitável. Indignados com a situação, caminhoneiros iniciaram uma série de protestos por todo o país, inclusive no Piauí, exigindo a redução do valor do diesel. Agora, com a exclusão da Cide, o Governo tenta diminuir o peso dos combustíveis no orçamento das famílias e, com isso, busca melhorar sua imagem junto à opinião pública. Contudo, alguns economistas já anunciaram que a medida seria paliativa, podendo não gerar o efeito esperado nas bombas. No máximo, levaria à diminuição de alguns poucos centavos no valor do litro, que já está em torno de R$ 5, no caso da gasolina, em várias cidades brasileiras. O Governo e a Petrobras precisam encontrar um equilíbrio sustentável para a política de preços dos combustíveis. Ademais, é preciso que o Ministério Público, os órgão de defesa do consumidor e os próprios consumidores fiquem atentos para que as medidas adotadas resultem em efetivas reduções nos preços dos combustíveis.



A Assembleia Legislativa do Piauí concedeu nesta terça-feira título de cidadania piauiense ao arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Luciano Nunes, uma forma de homenagear o arcebispo que é natural de Bacabal, no Maranhão. Para Luciano Nunes, Dom Jacinto Brito tem cumprido sua missão junto à Igreja Católica em Teresina, seguindo o evangelho de Jesus.

O líder governista na Assembleia, deputado Francisco Limma, comemorou o resultado do recente levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, segundo o qual 12 mil piauienses deixaram a condição de analfabeto. O resultado, segundo Limma, vem da estratégia do Governo do Estado e da Secretaria de Educação, através da Unidade de Educação de Jovens e Adultos, que incluiu na rede de ensino 48 mil pessoas nesta modalidade, só em 2016.

Médicos no interior

O deputado estadual Marden Menezes (PSDB) apresentou nesta terça-feira um indicativo de lei que trata da fixação dos médicos da rede pública estadual de saúde em hospitais do interior do estado. A matéria tem como principal objetivo valorizar os profissionais, através da Gratificação de Estímulo à Interiorização, para que eles possam permanecer nas cidades para as quais foram aprovados em concurso público. Um grave problema na saúde, observado no Piauí e em praticamente todo o país, decorre do fato de que muitos profissionais de saúde não permanecem por muito tempo nas cidades do interior, sobretudo nos estados com grande extensão territorial, onde há municípios com mais de mil quilômetros de distância da capital.

Médicos no interior II

O deputado se reuniu nesta semana com representantes do Sindicato dos Médicos do Piauí (SIMEPI) para tratar do assunto. “Esta é uma matéria que vai estabelecer uma gratificação de incentivo pela interiorização do serviço médico. Essa gratificação, na concepção dos membros do Sindicato dos Médicos, que fizeram todo um estudo socioeconômico e um estudo de impacto financeiro, será suficiente para que um médico concursado deseje ficar na cidade do interior e assim cumpra o seu papel”, pontuou.