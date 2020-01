Marcelo Castro e Themístocles devem protagonizar embate no MDB

A permanência do vereador Luiz Lobão no MDB deve levar os dois maiores nomes do partido a travarem um embate. Themístocles Filho já deixou claro em entrevistas que vê Lobão como aliado de Firmino e não vai tolerar infiéis no partido, que já tem Dr. Pessoa como pré-candidato a prefeito de Teresina. Na prática, ele quer a saída de Lobão da sigla, por bem, ou via expulsão. João Mádison já deu recados claros neste sentido. Por outro lado, Marcelo Castro é ferrenho defensor do vereador. Além de grande aliado, Lobão coordenou a campanha de Marcelo ao Senado em Teresina, onde sua vitória foi essencial para ele chegar à câmara alta do Congresso. É válido ressaltar que em 2018 Marcelo e Themístocles já tiveram um embate quanto a presença do MDB na chapa majoritária, mas naquela ocasião, Wellington Dias assumiu a responsabilidade pela questão, ao preferir Castro na chapa. Agora, resta saber se o embate vai ocorrer, ou o diálogo vai se sobrepor na questão.















O Piauí precisa sempre ressaltar seus bons exemplos. E a estudante Francineide da Silva Torres, do Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Pedro Mendes Pessoa, é um deles. Ela conseguiu o terceiro lugar na categoria Poesia do Concurso Literário Herculano Moraes, promovido pela Academia Piauiense de Letras. Única aluna de escola pública entre os primeiros colocados, a estudante recebeu a premiação na quarta-feira (22), e aproveitou também para comemorar os 920 pontos obtidos na prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

















Silvio entra no jogo

O retorno de Silvio Mendes ao PSDB coloca ele, de fato, no jogo da sucessão ao prefeito Firmino Filho. Também acaba com a tese de Silvio defender a oposição nas eleições deste ano. O ex-prefeito leva vantagem sobre os demais tucanos no quesito popularidade, afinal de contas, ele já governou a cidade por um mandato e meio e saiu com boa aprovação. Mas o temperamento do ex-prefeito não permite que se diga ainda que ele quer ser candidato.

Vergonha

O comportamento do ministro da Educação, Abranham Weintraub, seria digno de pena, mas como ele ocupa um cargo público tão relevante, é digno mesmo de indignação. Em meio a descompassos e prejuízos provocados a estudantes por conta de erros na correção do Exame Nacional do Ensino Médio, ele encontra tempo e clima para ofender um jornalista e um filósofo, inclusive levantando questões pessoais que nada tem a ver com o interesse público.

Reforma

A reforma do ambulatório de especialidades médicas, do laboratório de análises clínicas e do centro integrado de fisioterapia e reabilitação do Hospital Deolindo, em Oeiras, será inaugurada nesta sexta-feira, 24. Foram investidos nos serviços R$ 404.884,23, que darão aos três ambientes uma estrutura física moderna, climatização, ambiência e conforto para todos os pacientes e profissionais que desempenham suas funções na unidade de saúde.

Ferrovia

O governador Wellington Dias participou, nesta quinta-feira (23), em Brasília, de audiências com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, onde tratou sobre continuidade das obras da Transnordestina. “Nossa meta é estabelecer formas de acelerar essas obras, sem interrupção”, afirma o governador, esclarecendo que ela foi paralisada há algum tempo por conta de decisão do TCU, mas após um entendimento do próprio Tribunal, foi autorizado um trecho que, inclusive, começa no Piauí e está em pleno andamento e a empresa garante o cumprimento de prazo dentro do que foi acertado e planejado.

Convocação

Mais 76 candidatos aprovados no processo seletivo do edital 1/2019 foram convocados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) hoje (22). Os novos convocados devem se apresentar na sede da FMS, a partir de segunda feira (27) para que sejam providenciados os trâmites da contratação. As convocações são para os cargos de enfermeiro 30h, enfermeiro plantonista, enfermeiro ESF/PMAQ, educador físico, auxiliar de administração, técnico em enfermagem, técnico em patologia clínica, odontólogo ESF/PMAQ, auxiliar de saúde bucal, nutricionista e médicos nas áreas de anestesiologia, psiquiatria, médico ESF/PMAQ, médico intensivista plantonista, médico pediatra plantonista e clínico geral.