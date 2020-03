Mão Santa, prefeito de Parnaíba, teve encontro com o presidente Bolsonaro

Educação e responsabilidade são fundamentais para garantir segurança sanitária da população

A atenção contra o coronavírus precisa continuar redobrada. A população precisa compreender que caso as medidas de prevenção sejam tomadas com a devida responsabilidade, o número de casos não deve aumentar de forma significativa e o sistema de saúde pode atender as demandas com a devida atenção. Neste momento, a educação é fundamental. A quarentena é essencial para garantir a saúde de toda a população. As férias escolares que foram antecipadas não devem ser utilizadas para passeios e a circulação de pessoas deve ser evitada para diminuir cada vez mais a possibilidade de aumento dos casos. No Piauí, há um aumento no número de casos suspeitos, mas nenhum ainda foi confirmado.

Cumprindo agenda em Brasília, prefeito de Parnaíba, Mão Santa(DEM), teve um encontro nesta terça-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Durante a conversa, no Palácio do Planalto, os dois trataram sobre obras estruturantes do litoral, como os Tabuleiros Litorâneos e a Ponte da Pedra do Sal.

Injustiça?

Os servidores terceirizados do Tribunal de Justiça (TJPI) entraram em contato com o Jornal O Dia para reclamar da postura do poder em relação às ações de prevenção ao coronavirus. Ao contrário dos efetivos, que estão trabalhando em regime de escala ou através de teletrabalho, os terceirizados estariam dando expediente todos os dias. A única medida adotada,segundo os terceirizados, é a diminuição da carga horária de trabalho.

Atendimento nas CAPs

A partir desta quinta-feira (19), as Centrais de Atendimento ao Público (CAPs), da Secretaria Municipal de Finanças (SEMF), irão funcionar com novo fluxo para evitar a aglomeração de pessoas. Está determinado que apenas 25 pessoas poderão estar simultaneamente dentro da CAP e apenas 10 pessoas por vez no atendimento das Gerências de Taxas e ISS (prédio anexo à CAP Centro). A medida se estende até o dia 2 de abril e faz parte do conjunto de ações adotado pela Prefeitura de Teresina para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus na cidade.

Sem atividades

O caminho natural das atividades político-partidárias para as próximas semanas é a suspensão. Tais eventos normalmente reúnem centenas ou até milhares de pessoas e em meio ao cenário de proliferação do coronavírus, a prudência recomenda a suspensão.

Investigação de fake news

O governador Wellington Dias pediu o apoio da população para não divulgar fake news sobre a propagação do coronavírus no Piauí. Ele autorizou à Secretaria de Estado da Segurança (SSP-PI) a investigar as pessoas que iniciam boatos e que as divulgam nas redes sociais. A situação é muito séria e envolve profissionais de diversas áreas. Portanto, precisa ser encarada com responsabilidade por todos os cidadãos. O Governo faz sua parte e está cumprindo todos dos protocolos do Ministério da Saúde estão sendo cumpridos.

O empresário João Vicente Claudino vai receber o título de Cidadão de Fortaleza. A horaria foi uma proposição do Vereador Liêr Férrer. A solenidade acontece na Câmara Municipal de Fortaleza no dia 03 de abril.