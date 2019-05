Mais uma greve

Insatisfeitos com a falta de uma contraproposta da Prefeitura de Teresina para o reajuste salarial de 2019, os servidores públicos municipais decidiram iniciar uma greve nesta quinta-feira (30). O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (Sindserm) destaca que apresentou sua pauta de reivindicações desde janeiro deste ano, mas somente em 26 de abril ocorreu a primeira reunião com representantes da PMT. Com 132 reivindicações levantadas pela categoria e protocoladas em ofício para o Palácio da Cidade, o Sindserm, a pedido da própria gestão municipal, elencou os pontos mais urgentes da campanha salarial de 2019: reajuste salarial anual, como prevê a Constituição Federal; calendário de mudanças de nível programadas por critério de antiguidade; atualização e pagamento retroativo de mudanças de nível, dentre outras demandas. Até agora, contudo, as negociações não avançaram, mesmo depois de o sindicato ter buscado ajuda junto ao Poder Legislativo, por meio do presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar. A categoria calcula que, apenas nas duas últimas gestões de Firmino Filho (PSDB), de 2013 até agora, as perdas salarias dos servidores municipais chegam a 12,79%.

"O secretário marcou uma reunião para o dia 7 de maio e, para nossa surpresa, não compareceu. Diante da postura intransigente do prefeito, nós já realizamos a paralisação de advertência e o indicativo é de uma greve dos servidores municipais para exigir o cumprimento da Constituição, com a concessão do reajuste” - Sinésio Soares, presidente do Sindserm.



Ato pela educação

Pela manhã, os servidores municipais estarão no Teatro de Arena para definir a greve e, posteriormente, vão compor o ato nacional em defesa da educação e contra a reforma da Previdência. O ato unificado acontecerá na Praça da Liberdade, ao lado da Igreja São Benedito.

Piauí se destaca

Reconhecido como polo da matemática, o estado do Piauí foi a segunda região que mais emplacou estudantes no programa de Bolsas Instituto TIM – OBMEP em 2019. Das 53 vagas disponibilizadas para todo Brasil, oito foram conquistadas por estudantes da Universidade Federal do Piauí. O resultado se deve ao bom rendimento dos alunos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em 2018, por exemplo, 95 jovens e adolescentes de escolas públicas de diferentes municípios conquistaram medalhas, sendo 10 de ouro.

A bolsa

O Instituto TIM oferece, desde 2015, bolsas no valor de R$ 1.200 para estudantes medalhistas (ouro, prata ou bronze) da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) que ingressam em cursos de Ciências Exatas em universidades públicas. Neste ano, o projeto recebeu cerca de 600 inscrições. Um total de 53 universitários de 16 estados foram selecionados para receber o apoio financeiro ao longo de toda graduação.

"É lamentável saber que fiscais da Prefeitura de Teresina estão perseguindo trabalhadores que diariamente lutam para sobreviver e ter uma renda. Ao invés de fiscalizar os verdadeiros sonegadores de impostos, a prefeitura está fazendo pressão psicológica nos pequenos comerciantes" - o vereador Edilberto Borges Dudu (PT), que apresentou um requerimento solicitando informações da SDU Centro Norte a respeito da situação dos ambulantes que trabalham na avenida Miguel Rosa. O requerimento foi aprovado pelos parlamentares.