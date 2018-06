Mais um passo

A maioria dos ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, por 4 votos a 1, remeter para a primeira instância da Justiça de Mato Grosso uma investigação sobre o ministro da Agricultura e senador licenciado, Blairo Maggi (PP-MT), e um conselheiro do Tribunal de Contas mato-grossense. Com a decisão, a turma estendeu ao ministro e ao conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida o entendimento consolidado pelo plenário no mês passado, em relação a deputados e senadores, de que só há prerrogativa de foro perante o STF quando os crimes tiverem sido praticados durante o mandato e em razão dele. A nova decisão da Corte Suprema é, sem dúvida, mais um importante passo no combate à impunidade no país, que, infelizmente, continua em patamares inaceitáveis, apesar das sucessivas condenações e prisões de bandidos do colarinho branco, que passaram a ser mais comuns a partir da Operação Lava Jato.

A quatro meses da eleição, e a dois da campanha, ainda não é possível saber ao certo quem o prefeito Firmino Filho (PSDB) quer ver governar o estado nos próximos quatro anos. Embora seja correligionário do deputado Luciano Nunes, Firmino sempre manteve com o governador Wellington Dias (PT) uma relação amistosa - até demais, considerando que seus partidos nutrem uma rivalidade que já passa de duas décadas, tanto em nível nacional quanto regional. E na última segunda-feira, a esposa de Firmino, Luci Soares, chegou a defender publicamente a candidatura de Margarete Coelho ao governo como cabeça de chapa. Não se sabe se a declaração da primeira-dama foi estrategicamente planejada ou se brotou de um sentimento verdadeiro. Mas uma coisa é certa: Firmino está sabendo esconder bem o jogo. Resta saber se Nunes está gostando da ausência de apoio declarado do colega ao seu nome.

Incentivo aos produtores

Mais de 200 mil produtores rurais em todo o Nordeste e norte do Espírito Santo e Minas Gerais foram beneficiados com a regularização de 251,3 mil operações de crédito rural em atraso. Com o resultado apresentado em maio, o montante repactuado pelo Banco do Nordeste superou R$ 9,2 bilhões.

Junho vermelho

Neste mês, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) intensifica os contatos com seus parceiros com o propósito de impulsionar a doação de sangue. Empresa, igrejas, escolas e grupos da sociedade civil ajudam a dar fôlego ao estoque de sangue. Nesta quinta-feira (14) será comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, e o Hemopi organiza uma programação especial no Parque Potycabana, a partir das 17 horas, com atrações musicais e folclóricas.

Exame classificatório

Termina no próximo domingo, 17, o prazo de inscrições para Exame Classificatório do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O teste seleciona alunos para os cursos técnicos ofertados pelo IFPI e, na edição 2018-2, apresenta 1.755 vagas.

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) acredita que o governador Wellington Dias (PT) aceitará a demanda apresentada pelo pessedistas e entregará uma das vagas ao Senado em sua chapa ao deputado federal Júlio César (PSD). "Nós nunca tratamos em tom de ameaça, de chantagem. Nós estamos propondo o nome do deputado Júlio César, e o governador, por ser um político experiente, articulado, ele vai saber ponderar quais são os melhores nomes para estar do seu lado", afirma Georgiano.