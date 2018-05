Mais migração de votos

Exatamente um mês após a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que liderava todas as pesquisas de intenções de voto para a Presidência da República, uma nova reviravolta promete balançar a disputa pelo posto mais importante do país. Nesta terça-feira, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, do PSB, anunciou que não pretende mais disputar o comando do Executivo nacional, mesmo tendo chegado a ultrapassar os 10% em alguns levantamentos recentes feitos por institutos de pesquisa. A decisão de Barbosa, de caráter "estritamente pessoal", deve dar um impulso extra nas pré-candidaturas de Marina Silva, da Rede, e Ciro Gomes, do PDT, cujos eleitores possuem perfis mais semelhantes com os que pretendiam votar em Joaquim. As próximas pesquisas já devem indicar se essa projeção deve se confirmar.







A jovem conhecida como Aninha do Cajá, que viralizou nas redes sociais em um vídeo em que ela vende cajá "no grito", vai iniciar um tratamento contra a dependência de substâncias psicoativas. Nesta terça (8) a jovem esteve na sede da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) e recebeu a confirmação da vaga para o tratamento do secretário Samuel Silveira. Aninha será acolhida na unidade feminina da Fazenda da Paz, entidade vinculada à Semcaspi. Ela deve ir para a casa terapêutica já nesta quarta-feira (9).

Suspeita de fraude

Duas servidoras comissionadas do Governo do Maranhão, uma ainda lotada na Secretaria de Saúde, e outra que já passou pelo órgão, conseguiram ficar entre as primeiras colocadas no concurso da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), que coincidentemente é vinculada à citada secretaria. O resultado final do certame ainda deve ser divulgado nos próximos dias, mas pelas pontuações das duas servidoras já é possível concluir que elas ficarão na primeira e segunda colocações.

Suspeita de fraude II

Curiosamente, uma das candidatas conseguiu acertar todas as questões de conhecimento específico da prova objetiva, desempenho que nem a primeira colocada nesta etapa obteve. A outra comissionada foi diretamente beneficiada por uma mudança no edital, ocorrida um mês após a abertura. Candidatos indignados já denunciaram a "coincidência" ao Ministério Público, e alguns planejam ajuizar mandados de segurança para garantir a nomeação.

Microempreendedor Individual

Entre os dias 14 e 19 de maio, o Sebrae realizará a Semana do Microempreendedor Individual, MEI, em todo o país. No Piauí, as atividades do evento acontecerão em quase 40 municípios. Serão mais de 150 palestras e oficinas gratuitas. Em Teresina, será realizada ainda a Feira de Oportunidades de Moda e Beleza e o Fórum Gestão da Beleza.

Palestras e oficinas

Durante a Semana do MEI serão realizadas mais de 150 atividades de capacitação, incluindo palestras e oficinas do Programa Sebrae Empreendedor Individual, SEI, que foi criado para facilitar o acesso dos MEI a informações sobre o mundo dos negócios. No interior, os atendimentos serão realizados nos Escritórios de Parnaíba, Piripiri, São Raimundo Nonato, Picos, Bom Jesus e Floriano.

Critérios objetivos

Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmaram, durante a 271ª Sessão Plenária, a necessidade de que a escolha de juízes para ascender ao cargo de desembargador obedeça a critérios claros, objetivos e fundamentados. A decisão ocorreu em um Procedimento de Controle Administrativo (PCA), de relatoria do conselheiro Fernando Mattos, em que um juiz questionava a ausência de critérios fundamentados de oito desembargadores que votaram em promoção por merecimento ocorrida em 2016 no Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).