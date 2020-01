Maia aguarda governo para que reformas tenham tramitação rápida

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem (30) que aguarda diligências do Poder Executivo Federal para que as reformas tributária e administrativa tramitem com mais rapidez no Congresso Nacional. Ele avalia que ambas têm a mesma importância daquela promovida no âmbito da Previdência, promulgada em novembro.



Para Maia, os estremecimentos que abalaram a relação com o presidente Jair Bolsonaro já foram resolvidos. Ele acrescentou, ainda, que as eleições municipais não deverão atrapalhar os planos do governo. A previsão que apresentou é a de que uma minoria de deputados federais deve fazer campanha para angariar votos, de modo que a votação das principais matérias no Congresso Nacional será minimamente afetada.

A vice-governadora do estado, Regina Sousa recebeu, nesta quinta-feira (30), a delegação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil). A comitiva apresentou à vice-governadora, o projeto do pavilhão do Brasil na Expo Dubai 2020. O Evento é a maior feira de negócios do mundo, realizada este ano na capital do Emirados Árabes Unidos, entre os dias 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021.

Desconto no IPVA

Os proprietários de veículos que optaram por pagar a cota única do IPVA em janeiro, com 15% de desconto, precisam ficar atentos ao prazo final. O imposto deve ser pago até esta sexta-feira (31). O desconto é válido para veículos de todos os finais de placa. O boleto pode ser impresso tanto no site do Detran como no da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Quem deixar para pagar em fevereiro, o desconto na cota única será de 10%. Em março, o contribuinte ainda terá desconto no pagamento integral, só que agora com o abatimento de 5%.

Consignado

Os servidores estaduais passam a contar novamente com a possibilidade de adquirir empréstimo junto à Caixa Econômica Federal na modalidade consignada, ou seja, com desconto em folha de pagamento em troca de juros mais baixos. A taxa de juros ofertada varia de 1,26% a 1,36% ao mês, com prazo para pagamento de até 96 meses, para servidores efetivos, aposentados e pensionistas, além de servidores licenciados.

Prazo

Agora, os pacientes atendidos na Farmácia do Povo têm mais uma comodidade para a dispensação de seus medicamentos. A renovação para continuidade do tratamento poderá ocorrer a cada seis meses e não mais a cada três. O novo procedimento já está em vigor e vai beneficiar os mais de 21 mil usuários que recebem medicamentos fornecidos tanto pelo Estado como do Governo Federal.

Somente aos 94 anos, dona Maria das Dores Soares, mais conhecida por Antônia Chagas, conseguiu sua primeira casa de alvenaria. Ela, moradora da localidade Zundão dos Binhas, zona rural do município de União, recebeu o imóvel nesta quinta-feira, 30, da Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH). Sua reação foi de muita emoção e disse que, todo dia, sonhava com esse momento, pois sua aposentadoria não era suficiente para construir a casa.

João Magalhães