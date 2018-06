Luz no fim do túnel

Tipo de crédito que tem se popularizado por meio de propagandas, o empréstimo para negativados é uma alternativa à qual muitos consumidores inadimplentes recorrem como última saída para honrar compromissos em atraso. Um levantamento feito em todas as capitais, pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), revela que 16% dos consumidores que estão ou estiveram com o CPF restrito nos últimos 12 meses admitem ter procurado instituições financeiras que prestam esse tipo de serviço. O percentual sobe para 21% entre os consumidores inadimplentes das classes A e B. Indagados sobre o porquê de terem contratado esse tipo de empréstimo, que de modo geral não realiza consultas em serviços de proteção ao crédito, três em cada dez (29%) ouvidos disseram que era a única maneira que eles encontraram para quitar as dívidas. Outros 27% justificaram a rapidez do processo de limpar o nome, ao passo que 25% disseram ter recorrido ao empréstimo para negativados por não terem conseguido obter crédito em bancos convencionais.



“Decisão ridícula, absurda, que atenta contra o Poder Legislativo. Nunca na história desta casa se anulou uma votação. Os deputados da base governista estão escrevendo uma página negra na história do legislativo estadual”. A afirmação é do deputado Luciano Nunes, sobre a anulação da votação do veto do governador Wellington Dias (PT) ao reajuste dos professores. A medida polêmica foi deliberada em reunião da Mesa Diretora da Assembleia realizada na manhã desta quarta-feira.

Mais críticas

Da tribuna, o deputado Marden Menezes (PSDB) classificou a Resolução da Mesa Diretora como um "episódio vergonhoso" na história da Alepi. “A Assembleia Legislativa do Piauí, pela primeira vez na sua história, anulou uma votação legalmente perfeita, que havia derrubado o veto do governador, tudo para impedir o reajuste dos professores da rede pública estadual. Um episódio vergonhoso na história do Parlamento estadual”, afirmou.

Golpe!

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí (Sinte-PI) classificou a anulação do reajuste como um "golpe" dado pelo governador e por sua base aliada. A entidade marcou para esta quinta-feira (21), ás 9 horas, uma nova manifestação na Assembleia. "Os servidores que estiveram na Assembleia acompanhando essa servidão dos deputados ao governador do Piauí ficaram revoltados com a forma como os trabalhadores em educação estão sendo massacrados pelo poder público", afirmou a entidade de classe em nota divulgada no seu site.

Vai sair...

Após o protesto dos professores que lotaram as galerias da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (20), o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), destacou que não há interesse por parte de nenhum deputado, nem da situação nem da oposição, em prejudicar os professores e as demais categorias beneficiadas com o reajuste salarial que teve o veto mantido. De acordo com o parlamentar, "o aumento será concedido, mas obedecendo a legislação, sem criar problemas ao governador e nem para a mesa diretora da Assembleia".

"Eu tenho é vergonha disso aqui. Nunca vi uma coisa tão pusilânime, como isso aqui hoje. Isso aqui não é mais um puxadinho do Palácio de Karnak não, presidente! Presidente, cabaré pra funcionar precisa ter alvará. E não faz sucesso com quenga véia (sic) e cara [...] Este dia vai entrar para a história como o dia da vergonha do Parlamento, como o dia da infâmia". Fala do deputado Robert Rios (DEM), sobre a anulação da votação em que foi derrubado o veto do governador Wellington Dias aos reajustes salariais de servidores estaduais.