Liberdade de pensamento

Um projeto sob análise do Senado dispõe sobre a inclusão, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do direito à liberdade de expressão e de pensamento no ambiente escolar (PL 3.942/2019). Apesar de o direito já estar incluído na Constituição, o autor do projeto, senador Dário Berger (MDB–SC), quer reforçar essa garantia a professores, servidores e alunos das redes públicas, desde a educação básica até o ensino superior. A proposta surge num momento em que as divergências ideológicas têm gerado embates extremamente agressivos entre a população, sobretudo nas redes sociais. "Quanto mais debate existir dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, dentro das universidades, mais nossos estudantes terão condições de escolher qual a forma de pensar que eles efetivamente defendem, sem retaliação e sem censura por parte de governos, órgãos privados ou públicos, ou até de outras pessoas", defende o senador Dário Berger. O ambiente escolar e universitário, de fato, não pode ser marcado por proibições a ideias, sejam elas quais forem. Mas, claro, é válido ressaltar que a liberdade de expressão jamais deve ser usada como desculpa para legitimar manifestações preconceituosas, racistas, homofóbicas ou outros tipos de crimes e ataques a direitos do cidadão.

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) apresentou projeto de resolução propondo a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios. A frente terá a missão de criar um grupo de deputados para discutir com os prefeitos e as comunidades de todo o Piauí os projetos que estejam em tramitação no âmbito nacional e local, no sentido de propiciar mais desenvolvimento para os munícipes.

Nomeação

O ex-prefeito de Monsenhor Gil e ex-vereador de Teresina Paulo Roberto de Oliveira (PTB) será nomeado para uma coordenadoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado. Ele ficará responsável por coordenar todas as ações do programa Luz para Todos no estado. O novo gestor, inclusive, já tem familiaridade com essa área, já que foi superintendente de Desenvolvimento Urbanod da zona Sudeste e coordenador de iluminação pública na gestão do hoje senador Elmano Férrer à frente da Prefeitura de Teresina, entre 2010 e 2012. Pelo trabalho, o ex-prefeito, que é engenheiro agrônomo, ficou conhecido no estado como Paulo Roberto da Iluminação. "Além de avançar com novos projetos, vamos corrigir as arestas que existem, para garantir uma iluminação de qualidade em todo o Piauí", afirmou à coluna.

Posse

O analista de Planejamento e Orçamento Salvador Lopes Neto foi empossado nesta quarta-feira (17) como diretor de Orçamento da Secretaria Estadual de Planejamento. Salvador Neto é formado em contabilidade, com pós-graduação em contabilidade pública e orçamento público.

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PL), que já deixou claro seu desejo de disputar a Prefeitura de Parnaíba em 2020, diz que será muito melhor para a cidade ter um gestor alinhado politicamente com o governador Wellington Dias (PT) do que um prefeito que faz oposição ao petista, como é o caso de Mão Santa (sem partido), atual chefe do Executivo da cidade do litoral. "Nós temos um alinhamento natural com o governador Wellington Dias, e o Mão Santa [atual prefeito] está numa outra posição. O importante é que a gente possa fazer uma campanha elevada, apresentando projetos, reconhecendo, inclusive, virtudes, mas apontando com muita racionalidade os equívocos cometidos, e explicando como nós pudemos fazer mais", afirma Dr. Hélio, ressaltando que pretende fazer uma campanha limpa.

Cícero Portela