Largou na frente 

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí nesta quarta-feira (15) para, pela primeira vez, anunciar que é pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Já há um bom tempo o parlamentar era visto nesta condição no meio político, no entanto, só agora ele confirmou publicamente, e num espaço de ampla visibilidade, seus planos para 2020. Na prática, a partir do momento em que reconhece que deve disputar as eleições do ano que vem, Georgiano sinaliza para lideranças municipais que está interessado em discutir apoios, e aberto ao diálogo com outros partidos. O anúncio antecipado também serve para popularizar seu nome na cidade, estando mais presente na imprensa e sendo alvo de comentários em rodas de conversas. Georgiano mostra que não está para brincadeira, e, com essa jogada surpresa, pressiona os demais postulantes ao cargo de prefeito de Teresina a avaliarem com seus respectivos partidos qual será o momento mais oportuno para o lançamento de suas pré-candidaturas. Mesmo que alguns decidam que ainda não é a hora adequada, certamente as discussões internas serão intensificadas a partir de agora.

Eleita em fevereiro, a nova diretoria e o conselho fiscal da Associação Industrial do Piauí (AIP) tomou posse na noite da última segunda-feira (13), em prestigiada solenidade no espaço Coco Bambu Eventos. O corpo diretor estará à frente da entidade no biênio 2019-2021, tendo como presidente o empresário Andrade Júnior e como vice-presidente Gilberto Pedrosa, também empresário. Em seu discurso, Andrade afirmou que o foco da nova gestão será o fortalecimento da indústria piauiense, enquanto instrumento de desenvolvimento econômico e social. Estiveram presentes na cerimônia diversas autoridades políticas e empresariais do Piauí.

Com menos de um ano de inaugurada, a Avenida Padre Humberto Pietrogrande já está precisando de reparos. A via, que liga a zona Leste à zona Sudeste da capital, apresenta ondulações profundas no asfalto, que têm provocado danos em veículos que trafegam pela avenida, além de representar um risco de acidentes. O problema foi relatado por leitores do jornal O DIA no trecho situado próximo ao cruzamento com a Avenida dos Ipês, no sentido Tancredo Neves - São João.



A venda de ações da Petrobras e de outras empresas listadas no primeiro trimestre de 2019 levou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a registrar lucro líquido de R$ 11,1 bilhões no primeiro trimestre de 2019, um crescimento de 436,7% diante dos R$ 2,1 bilhões registrados no primeiro trimestre do ano anterior.



O ativo do Sistema BNDES totalizou R$ 835,1 bilhões ao fim do primeiro trimestre de 2019, apresentando aumento de R$ 32,6 bilhões (+4,1%) em relação a dezembro de 2018, não obstante a redução da carteira de crédito e repasses. Segundo o banco de fomento, isso ocorreu graças à valorização da carteira de participações societárias, não obstante as vendas realizadas.

O projeto de lei que cria o cadastro Nacional da Pessoa Idosa, de autoria da deputada federal Leandre Dal Ponte (PV-PR), foi aprovado na CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado. A aprovação aconteceu nesta quarta-feira (15), durante reunião do colegiado. A deputada paranaense celebrou a aprovação e agradeceu aos senadores. Agora, a matéria segue para o Plenário do Senado para apreciação. A ideia, de acordo com Leandre, é acrescentar dispositivos ao Estatuto do Idoso para permitir a coleta, o processamento e a sistematização de informações — inclusive georreferenciadas — que permitam a identificação e a caracterização socioeconômica da pessoa idosa e quais dificuldades elas enfrentam para exercer plenamente seus direitos.