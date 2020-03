Montezuma, o escolhido!

Os últimos acontecimentos não deixam margem para outra escolha do prefeito Firmino Filho (PSDB) que não a de que o atual secretário de Educação, Kleber Montezuma, é o escolhido para ser o pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB. Na prática, ele sempre disputou a vaga com Charles da Silveira, que já foi informado da decisão. Pela fama, Montezuma é bastante experiente, mas não é um homem de bom trato. A estratégia dos tucanos será voltada para mostrar que ele é o responsável pelos bons números da educação teresinense e que tem experiência no diálogo com os movimentos sociais, embora seja visto como autoritário pelo Sindicato dos Servidores da Educação no município. O grande mote também será apresentar Kléber como o homem a ter condições de representar bem o que é a gestão tucana na Prefeitura, ele sempre esteve nas gestões, desde Wall Ferraz, além de resgatar sua origem humilde e mostrar seu caminho até se tornar “um grande gestor da educação pública”.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), realizou, nesta terça-feira (3), uma videoconferência para os profissionais de Saúde de todo o Estado sobre ações de prevenção e combate ao COVID-19, o coronavírus. O governador Wellington Dias foi um dos conferencistas e explicou como o estado está se preparando para enfrentar possíveis casos da doença.

Fevereiro, o mês da higiene pessoal

O deputado Henrique Pires (MDB) apresentou projeto de Lei com foco no combate à proliferação de gripes e viroses. O deputado propõe que seja criado no Piauí o mês da higiene pessoal e dentro desta ação que se incentive o total repouso de crianças e servidores que se encontrem acometidos por doenças virais. Pela proposta, o mês de fevereiro deve ser adorado como o mês da higiene pessoal porque é o mês do carnaval. O parlamentar defende que as medidas de higiene pessoal são para a preservação da saúde.

Entrega de veículos

A Central de Alternativas Penais (CIAP) recebeu veículo que será usado na fiscalização das pessoas que cumprem alternativas penais, nas mais de 120 instituições credenciadas na CIAP, em Teresina. O automóvel foi adquirido através da utilização de recursos do Governo Federal, através do Convênio nº 116/2015 entre a Secretaria de Estado da Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Formação para servidores

O Centro de Formação Antonino Freire (Cefaf) disponibilizou o catálogo dos cursos que serão ofertados pela instituição. As inscrições para todos os cursos já estão abertas pelo site www.cefaf.pi.gov.br. As aulas terão início a partir do dia 16 de março de 2020. O objetivo é qualificar continuamente os servidores públicos do Estado para obterem melhores resultados nas suas atividades. A qualificação também proporciona o melhor acompanhamento, avaliação e aplicação desses profissionais, para melhor remunerá-los, permitindo ainda um crescimento psicológico, social e econômico para o servidor público.

Matrículas

A Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) divulgou ontem (03) a 3ª etapa das matrículas para turmas de Maternal II (crianças de 3 anos de idade, completos ou a completar até 31.03.2020). São mais 37 turmas de Maternal II, distribuídas em 28 unidades de ensino, zona urbana e rural, nas várias regiões da cidade. Com estas novas vagas, a SEMEC garante atendimento para mais de 7 mil crianças de 3 anos de idade, em 2020.

Uma das mais ricas expressões culturais do nosso estado, a arte santeira tem espaço exclusivo no Parque Estação da Cidadania, em uma galeria que reúne aproximadamente 50 obras de grandes artistas da nossa terra, que esculpem traços marcantes de fé e religiosidade. A galeria, idealizada e mantida pela Prefeitura de Teresina, está aberta ao público de terça-feira a domingo, das 8h às 10h e das 16h às 19h, com entrada gratuita. Dentre as produções expostas estão esculturas no formato de anjos, santos, profetas e outras imagens com significado sagrado, fruto do talento desses artistas santeiros aliado ao suporte direcionado pelo município por meio de diversos projetos.

